Режиссеры «Последнего богатыря» и «Движения вверх» оценят сценарии будущих российских фильмов

Режиссеры кассовых хитов «Последний богатырь
» и «Движение вверх
» Дмитрий Дьяченко
и Антон Мегердичев
вошли в сценарную рабочую группу Фонда кино, которая оценивает заявки проектов, претендующих на получение государственной финансовой поддержки со стороны организации. Об этом сообщается на сайте
Фонда кино.
Кроме Дьяченко и Мегердичева группа также пополнилась режиссерами Борисом Хлебниковым
(«Аритмия
») и Климом Шипенко
(«Салют-7
»), и директором студии «Союзмультфильм» Борисом Машковцевым
. При этом рабочую группу покинули режиссеры Павел Лунгин
, Сергей Меринов
и Сергей Урсуляк
, сценарист Олег Маловичко
и советник председателя Российского военно-исторического общества Андрей Назаров
. Председателем сценарной рабочей группы вновь стал режиссер Владимир Хотиненко
.
Обновился в этом году и состав экспертного совета Фонда кино. Он – после сценарной рабочей группы – оценивает, в частности, кассовый потенциал будущих кинопроектов. В экспертный совет вошли генеральный директор ООО «Уолт Дисней Компани СНГ» Марина Жигалова-Озкан
, продюсер Александр Роднянский
, режиссер Валерий Тодоровский
и директор департамента кинопроката ООО «Синема Парк» Светлана Ястребова
. Председателем совета является продюсер Леонид Верещагин
.
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