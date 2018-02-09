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Режиссеры «Последнего богатыря» и «Движения вверх» оценят сценарии будущих российских фильмов

9 февраля
2018 год

Новости кино >>
9 февраля 2018
Режиссеры кассовых хитов «Последний богатырь» и «Движение вверх» Дмитрий Дьяченко и Антон Мегердичев вошли в сценарную рабочую группу Фонда кино, которая оценивает заявки проектов, претендующих на получение государственной финансовой поддержки со стороны организации. Об этом сообщается на сайте Фонда кино.

Режиссеры «Последнего богатыря» и «Движения вверх» оценят сценарии будущих российских фильмов

Кроме Дьяченко и Мегердичева группа также пополнилась режиссерами Борисом ХлебниковымАритмия») и Климом ШипенкоСалют-7»), и директором студии «Союзмультфильм» Борисом Машковцевым. При этом рабочую группу покинули режиссеры Павел Лунгин, Сергей Меринов и Сергей Урсуляк, сценарист Олег Маловичко и советник председателя Российского военно-исторического общества Андрей Назаров. Председателем сценарной рабочей группы вновь стал режиссер Владимир Хотиненко.

Обновился в этом году и состав экспертного совета Фонда кино. Он – после сценарной рабочей группы – оценивает, в частности, кассовый потенциал будущих кинопроектов. В экспертный совет вошли генеральный директор ООО «Уолт Дисней Компани СНГ» Марина Жигалова-Озкан, продюсер Александр Роднянский, режиссер Валерий Тодоровский и директор департамента кинопроката ООО «Синема Парк» Светлана Ястребова. Председателем совета является продюсер Леонид Верещагин.
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