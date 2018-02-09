Мария Машкова и Даниил Воробьёв отправились в Карелию

9 февраля в 19.00 на Start.ru состоится эксклюзивная официальная премьера первых двух серий сериала собственного производства «Лапси». Новые эпизоды будут выходить по пятницам, сообщает пресс-служба видеосервиса.
По сюжету многосерийного мистического триллера в карельской деревне обнаружен штамм нетипичного для местности заболевания — лихорадки Западного Нила. Руководитель НИИ Вирусологии отправляет на разведку эпидемиологов-вирусологов Веру Бойко (Мария Машкова) и Николая Романова (Даниил Воробьёв). Их связывает непростое прошлое, и соглашаются на совместную командировку они с трудом. В поисках источника вируса Вера и Николай обнаруживают у себя симптомы смертельно опасной болезни. Когда на странном острове Сариола она вдруг отступает, трудности только начинаются. Учёным предстоит разгадать тайну этого места, постичь непростые правила выживания среди его жителей, разобраться в своих отношениях, которые закончились много лет назад, и найти способ вернуться домой, ведь при попытке сбежать симптомы лихорадки возвращаются.
фото: Пресс-служба видеосервиса Start.ru
«Во время съёмок со мной происходили очень непростые психологические перверсии. Помимо того, что сам сценарий поднимает очень серьёзные вопросы, мне досталась роль очень хорошего человека, воплотить которую на экране оказалось крайне сложной задачей. У Веры практически нет недостатков, она находится как бы над всей историей, будто постоянно пребывает в дзене, и мне на время съёмок нужно было хоть немного к ней приблизиться», — рассказала о своей роли Мария Машкова.
«Скажу честно, поскольку режиссёром этого проекта стал мой муж, то изначально я не очень хотела участвовать, потому что, как показывает практика, супругам очень тяжело работать вместе на одной площадке. Но я всё же решила рискнуть и не пожалела, ведь роль мне безумно понравилась! Тем более, что Артём сразу видел в ней только меня и долго просил хотя бы прочитать сценарий. В итоге меня зацепило настолько, что я с удовольствием согласилась», — призналась Диана Пожарская, исполнительница роли вдовы.
фото: Пресс-служба видеосервиса Start.ru
«Для меня это история о большой любви, которую однажды потеряли двое, сбившись с пути из-за своего эго: обиды и нежелание уступать разворачивают их в разные стороны. Судьба даёт шанс вернуть любовь, но для этого им предстоит пройти через серьёзные испытания. Это только на первый поверхностный взгляд эта история о борьбе с вирусом и спасении человечества. Каждый житель этого острова своего рода порок, грех или вирус, через который герои должны пройти и победить его в себе. Это серьёзная психологическая драма о человеческих взаимоотношениях на пути к настоящей любви. Чем больше любовь, тем страшнее испытания», — поделился режиссёр сериала Артём Аксененко.
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