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Майклу Бэю предложили снять фильм про Лобо

9 февраля
2018 год

Новости кино >>
9 февраля 2018
Warner Bros. и DC хочет предложить Майклу Бэю постановку кинокомикса «Лобо». Проект задуман в качестве альтернативы «Дэдпулу», уверяет TheWrap.

Майклу Бэю предложили снять фильм про Лобо

На днях состоялась встреча режиссёра с продюсерами, на которой он поделился некоторыми идеями со сценаристом картины Джейсоном Фуксом («Чудо-женщина»). Как только сценарий будет дописан, обе стороны, возможно, заключат контракт и придумают, как сделать кино низкобюджетным, поскольку на данный момент у «Лобо» слишком большие аппетиты (200 миллионов долларов).

Персонаж был придуман Роджером Слифером и Кейтом Гиффеном в 1983 году, но до 90-х не пользовался популярностью. Именно тогда его превратили в гигантского байкера с дурным нравом. По сюжету он прилетел на Землю для того, чтобы поймать четверых злодеев, укрывшихся в американской глубинке. Здесь на помощь охотнику за головами пришла местная девушка.

О сольнике Лобо поговаривают почти 15 лет, за которые идеей экранизации вдохновлялись Гай Ричи и Брэд Пейтон, но до съёмок дело так и не дошло.
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