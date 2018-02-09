Майклу Бэю предложили снять фильм про Лобо

Warner Bros. и DC хочет предложить Майклу Бэю
постановку кинокомикса «Лобо»
. Проект задуман в качестве альтернативы «Дэдпулу»
, уверяет TheWrap
.
На днях состоялась встреча режиссёра с продюсерами, на которой он поделился некоторыми идеями со сценаристом картины Джейсоном Фуксом
(«Чудо-женщина»
). Как только сценарий будет дописан, обе стороны, возможно, заключат контракт и придумают, как сделать кино низкобюджетным, поскольку на данный момент у «Лобо» слишком большие аппетиты (200 миллионов долларов).
Персонаж был придуман Роджером Слифером
и Кейтом Гиффеном
в 1983 году, но до 90-х не пользовался популярностью. Именно тогда его превратили в гигантского байкера с дурным нравом. По сюжету он прилетел на Землю для того, чтобы поймать четверых злодеев, укрывшихся в американской глубинке. Здесь на помощь охотнику за головами пришла местная девушка.
О сольнике Лобо поговаривают почти 15 лет, за которые идеей экранизации вдохновлялись Гай Ричи
и Брэд Пейтон
, но до съёмок дело так и не дошло.
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