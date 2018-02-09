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Завершились съёмки мультфильма Гарри Бардина «Болеро 17»

9 февраля
2018 год

Новости кино >>
9 февраля 2018
Съёмки нового мультфильма Гарри Бардина «Болеро 17» на музыку Мориса Равеля завершены. Этой радостной новостью поделился сам режиссёр на краудфандинговой платформе Planeta.ru, благодаря которой удалось собрать на картину более пяти миллионов рублей.

Завершились съёмки мультфильма Гарри Бардина «Болеро 17»

По словам Бардина, лента практически снята, но «до премьеры остались ещё чисто технические моменты: цветокоррекция, сбор этого всего, монтаж негатива и, наконец, копия фильма, которую я вам и покажу. Так что впереди у меня ещё работа над фильмом, а в завершение – наша общая встреча».

Премьера 25-й работы мастера запланирована на апрель 2018 года. Все детали мероприятия станут известны ближе к дате события.
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