Завершились съёмки мультфильма Гарри Бардина «Болеро 17»

Съёмки нового мультфильма Гарри Бардина «Болеро 17»
на музыку Мориса Равеля
завершены. Этой радостной новостью поделился сам режиссёр на краудфандинговой платформе Planeta.ru
, благодаря которой удалось собрать на картину более пяти миллионов рублей.
По словам Бардина, лента практически снята, но «до премьеры остались ещё чисто технические моменты: цветокоррекция, сбор этого всего, монтаж негатива и, наконец, копия фильма, которую я вам и покажу. Так что впереди у меня ещё работа над фильмом, а в завершение – наша общая встреча».
Премьера 25-й работы мастера запланирована на апрель 2018
года. Все детали мероприятия станут известны ближе к дате события.
обсуждение >>