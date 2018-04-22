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В мае начнёт работу летний кинотеатр Музея «Гараж»

22 апреля
2018 год

Новости кино >>
22 апреля 2018
В год десятилетия Музей современного искусства «Гараж» вновь открывает летний кинотеатр Garage Screen на площади Искусств.



Как сообщает пресс-служба музея, фильмом открытия 4 мая станет документальная комедия абсурда Бабиса Макридиса «Жалость», представляющая собой парадоксальную историю о современном человеке без свойств. 6 мая состоится специальный показ «Времени развлечений» — отреставрированного в формате 4K шедевра Жака Тати. Показ приурочен к открытию на площади Искусств нового проекта программы Garage Square Commissions — реконструкции «Атома» — светокинетической установки ключевой фигуры кинетического искусства в России Вячеслава Колейчука.

В новом сезоне программа кинотеатра построена по принципу синематеки и разбита на несколько постоянных рубрик, а куратором кинопрограмм Музея стал Евгений Гусятинский, кинокритик, отборщик Роттердамского международного кинофестиваля, редактор журнала «Искусство кино». По традиции некоторые кинопоказы будут сопровождаться лекциями и дискуссиями.

В мае начнёт работу летний кинотеатр Музея «Гараж»
фото: Пресс-служба Музея «Гараж»

Программа «Дебюты» откроется 10 мая первым полным метром Уэса Андерсона — авантюрной инди-комедией «Бутылочная ракета». В рубрике «Премьеры» можно будет ознакомиться с полнометражной авторской мультипликацией из Европы и Азии. В частности будет показан независимый китайский фильм «Хорошего дня» Лю Цзяня — нарисованный от руки неонуар о подноготной современного Китая. Также в программе — гангстерский сай-фай Mutafukaz Сёдзиро Нисими и Гийома Ренара, чьё действие происходит в апокалиптическом Лос-Анджелесе, и новейший фильм чешского сюрреалиста и аниматора Яна Шванкмайера «Насекомые», который он назвал своей последней работой.

Важной частью Garage Screen остаются показы, подготовленные Музеем «Гараж» в сотрудничестве с ведущими фестивалями и киноплощадками Москвы: в мае Музей станет партнёром 4-го Московского еврейского кинофестиваля, а в июне представит совместную программу с международным фестивалем документального кино о новой культуре Beat Film Festival. Проектом, инициированным онлайн-платформой Farfetch, поддерживающей инициативы в сфере моды и искусства по всему миру, станет программа совместных показов фильмов о моде и людях, которые её создают, подготовленная в сотрудничестве с онлайн-изданием The Blueprint. Кроме того, в текущем году Музей «Гараж» в сотрудничестве с ключевыми культурными институциями в России и странах СНГ запустит региональную кинопрограмму из самых ярких новинок мирового кино об искусстве, а также из экспериментальных работ современных режиссёров и художников — как российских, так и зарубежных.
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персоны
Уэс АндерсонЖак Тати
фильмы
Бутылочная ракетаВремя развлечений

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В мае начнёт работу летний кинотеатр Музея «Гараж» фотографии
В мае начнёт работу летний кинотеатр Музея «Гараж» фотографии
В мае начнёт работу летний кинотеатр Музея «Гараж» фотографии
В мае начнёт работу летний кинотеатр Музея «Гараж» фотографии
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