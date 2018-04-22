Дэвид Финчер вернётся к «Охотнику за разумом»

Дэвид Финчер
поставит первый и финальный эпизоды второго сезона популярного процедурала «Охотник за разумом»
, сообщает IndieWire.
Остальные шесть серий закреплены за Эндрю Домиником
(«Ограбление казино»
) и Карлом Франклином
(«Карточный домик»
).
Действие продолжения популярного телешоу развернётся на территории Атланты, где с 1979-го по 1981-й год произошла серия убийств афроамериканских детей, а ключевой фигурой станет маньяк Уэйн Уильямс
, которого окрестили «Монстром из Атланты»
.
Джонатан Грофф
, Холт Маккаллани
и Анна Торв
вернутся к своим образам. Финчер приступит к съёмкам уже в мае, а завершит работу лишь в конце текущего года. Премьеру нового сезона следует ожидать на Netflix в начале 2019-го.
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