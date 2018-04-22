У «Повелителей вселенной» появились новые режиссёры

Братья Аарон
и Адам Ни
(«Последний романтик»
) поделят на двоих режиссёрское кресло ремейка «Повелителей вселенной»
, утверждает Empire.
Ранее этот пост был закреплён за Дэвидом С. Гойером
, пока в феврале текущего года он не отказался от этой должности из-за занятости сериалами «Криптон»
и «Основание»
. В настоящий момент он числится сценаристом и исполнительным продюсером будущей ленты.
Зрителям обещают, что сюжет нового проекта, за исключением ключевых персонажей, никак не будет связан с картиной 1987 года с Дольфом Лундгреном
. Релиз перезапуска «Повелителей вселенной» намечен на 18 декабря 2019
-го.
По сюжету оригинального фильма далеко на краю Вселенной стоит замок Старого черепа, служители которого на протяжении тысячелетий поддерживали её гармонию и мир. Но внезапно тёмные силы во главе со злым и жестоким колдуном Скелетором захватили замок и мирную планету. Им противостоит отважный галактический герой Хи-Мен и его друзья. Решающая схватка переносится на Землю в небольшой калифорнийский городок, где на помощь силам добра приходит молодая пара Джули и Кевина, случайно вовлечённая в конфликт.
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