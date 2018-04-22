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У «Повелителей вселенной» появились новые режиссёры

22 апреля
2018 год

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22 апреля 2018
Братья Аарон и Адам Ни («Последний романтик») поделят на двоих режиссёрское кресло ремейка «Повелителей вселенной», утверждает Empire.


Ранее этот пост был закреплён за Дэвидом С. Гойером, пока в феврале текущего года он не отказался от этой должности из-за занятости сериалами «Криптон» и «Основание». В настоящий момент он числится сценаристом и исполнительным продюсером будущей ленты.

Зрителям обещают, что сюжет нового проекта, за исключением ключевых персонажей, никак не будет связан с картиной 1987 года с Дольфом Лундгреном. Релиз перезапуска «Повелителей вселенной» намечен на 18 декабря 2019-го.

По сюжету оригинального фильма далеко на краю Вселенной стоит замок Старого черепа, служители которого на протяжении тысячелетий поддерживали её гармонию и мир. Но внезапно тёмные силы во главе со злым и жестоким колдуном Скелетором захватили замок и мирную планету. Им противостоит отважный галактический герой Хи-Мен и его друзья. Решающая схватка переносится на Землю в небольшой калифорнийский городок, где на помощь силам добра приходит молодая пара Джули и Кевина, случайно вовлечённая в конфликт.
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