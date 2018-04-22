В новых сериях «Гения» расскажут про автора «Франкенштейна» Мэри Шелли

Следом за Альбертом Эйнштейном
и Пабло Пикассо
в антологии National Geographic «Гений»
расскажут об авторе классического готического романа «Франкенштейн» Мэри Шелли
.
Согласно THR, канал продлил сериал на третий сезон. По словам представителей компании National Geographic Global Networks, произведение Шелли оставило «неизгладимый след в сердцах и воображении многих поколений. Под стать сюжету книги – история жизни самой Мэри Шелли с её страстным желанием жить по собственным правилам вопреки и наперекор социальным и культурным реалиям того времени. Мы с нетерпением ждём того момента, когда наша талантливая команда представит на наш суд захватывающую историю её непростой жизни и воздаст должное её литературному наследию».
Шоураннером, продюсером и сценаристом вновь выступит Кеннет Биллер
, а за производство, которое начнётся в этом году, отвечает Fox 21 Television Studios. Кто именно воплотит на телеэкране Мэри Шелли, пока не сообщается.
Второй сезон «Гения» с Антонио Бандерасом
в образе Пабло Пикассо стартует 24 апреля 2018
года.
обсуждение >>