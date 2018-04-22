В новых сериях «Гения» расскажут про автора «Франкенштейна» Мэри Шелли

анонс

Майкл Андерсон скончался в возрасте 98 лет.

Режиссер «Вокруг света за 80 дней» ушел из жизни

28 апреля

Поддержку Фонда кино получат фильмы Романа Каримова и Алексея Германа-младшего

15 проектов будут поддержаны в этом году, пять — в 2019-м.