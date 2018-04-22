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В новых сериях «Гения» расскажут про автора «Франкенштейна» Мэри Шелли

22 апреля
2018 год

Новости кино >>
22 апреля 2018
Следом за Альбертом Эйнштейном и Пабло Пикассо в антологии National Geographic «Гений» расскажут об авторе классического готического романа «Франкенштейн» Мэри Шелли.

В новых сериях «Гения» расскажут про автора «Франкенштейна» Мэри Шелли

Согласно THR, канал продлил сериал на третий сезон. По словам представителей компании National Geographic Global Networks, произведение Шелли оставило «неизгладимый след в сердцах и воображении многих поколений. Под стать сюжету книги – история жизни самой Мэри Шелли с её страстным желанием жить по собственным правилам вопреки и наперекор социальным и культурным реалиям того времени. Мы с нетерпением ждём того момента, когда наша талантливая команда представит на наш суд захватывающую историю её непростой жизни и воздаст должное её литературному наследию».

Шоураннером, продюсером и сценаристом вновь выступит Кеннет Биллер, а за производство, которое начнётся в этом году, отвечает Fox 21 Television Studios. Кто именно воплотит на телеэкране Мэри Шелли, пока не сообщается.

Второй сезон «Гения» с Антонио Бандерасом в образе Пабло Пикассо стартует 24 апреля 2018 года.
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