Дэвид Лейтч экранизирует игру The Division

Экранизация компьютерной игры The Division
(«Спецотряд»
) сменила режиссёра.
Как сообщает Collider
, вместо Стивена Гэгана
за постановку возьмётся создатель «Джона Уика» Дэвид Лейтч
.
Главные роли в очередной киноадаптации продукции Ubisoft сыграют Джейк Джилленхол
и Джессика Честейн
. Дата релиза адаптации до сих пор неизвестна.
Tom Clancy’s The Division
представляет собой мультиплатформенную компьютерную игру в жанре TPS, которая вышла в марте 2016 года. Действие разворачивается в предапокалиптическом Нью-Йорке недалёкого будущего, на который была организована вирусная атака.
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