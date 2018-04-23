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Юбилей Ширли Темпл

23 апреля
2018 год

Новости кино >>
23 апреля 2018
Сегодня, 23 апреля, исполняется 90 лет со дня рождения знаменитой американской актрисы Ширли Темпл, ставшей уникальным явлением для Старого Голливуда из-за того, что прославилась в раннем детстве.

Юбилей Ширли Темпл

Ширли Темпл родилась в семье банкира 23 апреля 1928 года в калифорнийском городе Санта-Моника. Кинодебют талантливой девочки, названной Сальвадором Дали «самым молодым и священным монстром кино своего времени», состоялся в возрасте трёх лет в фильме «Вставай и пой!» и ещё двух картинах. Известность ей принесла роль в музыкальной комедии Дэвида Батлера «Сияющие глазки» 1934 года. Она также сыграла в нескольких фильмах Джона Форда («Вилли Винки», «Форт Апачи»).

К шести годам она стала всемирно известной актрисой, снявшейся более чем в 70 фильмах, за которые получала солидные гонорары и заработавшая более миллиона долларов ещё до того, как ей исполнилось десять лет.

Актриса много снималась в 1940-х, позже интерес режиссёров к ней снизился. В 1950 году 22-летняя Темпл объявила о завершении кинокарьеры. Она ненадолго возвращалась на телевидение в качестве ведущей, однако в кино больше не снималась. Была замужем за актёром Джоном Эгаром. Обладательница пяти наград, среди которых «Оскар-младший» и Премия Гильдии киноактёров, умерла 10 февраля 2014 года в возрасте 85 лет.
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