Юбилей Ширли Темпл

Сегодня, 23 апреля
, исполняется 90
лет со дня рождения знаменитой американской актрисы Ширли Темпл
, ставшей уникальным явлением для Старого Голливуда из-за того, что прославилась в раннем детстве.
Ширли Темпл родилась в семье банкира 23 апреля 1928
года в калифорнийском городе Санта-Моника. Кинодебют талантливой девочки, названной Сальвадором Дали «самым молодым и священным монстром кино своего времени»
, состоялся в возрасте трёх лет в фильме «Вставай и пой!»
и ещё двух картинах. Известность ей принесла роль в музыкальной комедии Дэвида Батлера «Сияющие глазки»
1934 года. Она также сыграла в нескольких фильмах Джона Форда
(«Вилли Винки»
, «Форт Апачи»
).
К шести годам она стала всемирно известной актрисой, снявшейся более чем в 70
фильмах, за которые получала солидные гонорары и заработавшая более миллиона долларов ещё до того, как ей исполнилось десять лет.
Актриса много снималась в 1940-х, позже интерес режиссёров к ней снизился. В 1950 году 22-летняя Темпл объявила о завершении кинокарьеры. Она ненадолго возвращалась на телевидение в качестве ведущей, однако в кино больше не снималась. Была замужем за актёром Джоном Эгаром
. Обладательница пяти наград, среди которых «Оскар-младший» и Премия Гильдии киноактёров, умерла 10 февраля 2014
года в возрасте 85
лет.
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