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Алексей Морозов устроился в колонию

23 апреля
2018 год

Новости кино >>
23 апреля 2018
В Москве стартовали съёмки многосерийного остросюжетного детектива Артёма Мазунова «Поселенцы». Сюжет сериала развернётся вокруг непростой судьбы сотрудника колонии-поселения Ивана Корнилова, роль которого исполняет Алексей Морозов, сообщает пресс-служба телеканала НТВ.

Алексей Морозов устроился в колонию
фото: Пресс-служба телеканала НТВ

Иван Корнилов – бывший спецназовец, руководитель силового подразделения службы исполнения наказаний. После конфликта с руководством и болезненного разрыва отношений с любимой женщиной, принимает решение изменить свою жизнь и уехать из Москвы. В этот момент Корнилов узнаёт, что в колонии-поселении есть вакантное место, и устраивается туда оперативником. Начальник колонии Василий Иванович Григорьев (Александр Тютин) искренне рад появлению талантливого, энергичного оперативника. Здесь, в колонии отбывают срок наказания лица из совершенно разных социальных слоёв, уровня и уклада жизни, а также среди осужденных есть те, кого незаконно обвинили. За любовь и внимание красавца опера начинается борьба одиноких женщин – сотрудниц колонии-поселения, но Корнилова не отпускают воспоминания о Елене, которая ушла от него. Сердце Ивана глухо к чувствам до тех пор, пока при расследовании одного из преступлений, он неожиданно не сближается с заключённой Любовью (Лукерья Ильяшенко). Бывшая актриса по роковой случайности стала свидетельницей произошедшего на территории колонии.

«Весь первый съёмочный день лил дождь, и я провёл его под тяжестью полной спецназовской экипировки, что было не из лёгких, но в кино говорят, когда съёмки начались под дождём, значит проект будет успешным! Будем надеяться, что это так. Первые дни как в тумане, потому что ты только приступаешь к роли и надо прочувствовать характер своего героя. Но уже становится понятно, что мой персонаж это абсолютный правдоруб и как сегодня замечательно прямо в кадре сказал мой партнёр: "Ты же придурок Ваня, ты – придурок", – и вот это "придурок" с одной стороны обидно и характеризует этого персонажа, но таких героев я ещё не играл, так чтоб абсолютно за правду, за справедливость, он пойдёт до конца, вплоть до идиотизма. Даже как звучит "капитан Корнилов" – представляешь себе такого брутального мачо, а на самом деле он очень ранимый и чувственный человек. Давно хотел поработать с режиссёром Артёмом Мазуновым, много о нём слышал, а тут выпала такая возможность, конечно это здорово», – рассказал о первом съёмочном дне Алексей Морозов.

В сериале также заняты Екатерина Соломатина, Владимир Юматов и другие актёры. Сценарий написала Оксана Южанина, за визуальную сторону отвечает оператор Дмитрий Есипов, а генеральным продюсером выступает Елизавета Елистратова.
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Алексей Морозов устроился в колонию фотографии
Алексей Морозов устроился в колонию фотографии
Алексей Морозов устроился в колонию фотографии
Алексей Морозов устроился в колонию фотографии
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