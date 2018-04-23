«Игра престолов», «Корона», «Табу» и «Чёрное зеркало» получили награды BAFTA

22 апреля
в Лондоне состоялась церемония награждения British Academy Television Craft Awards 2018
, на которой были объявлены достижения в области телевизионных искусств.
Специальной премии BAFTA удостоена «Игра престолов»
, которой также достались награды за костюмы и декорации. «Короне»
вручили статуэтки за операторскую работу Адриано Голдмана
и звук. «Табу»
отметили за грим, а «Чёрное зеркало»
– за спецэффекты в эпизоде «Металлист»
.
Три награды у британского мини-сериала «Три девушки»
: за режиссуру, сценарий и монтаж. Прорывом года объявили авторов сценария «Этой страны» Дейзи Мэй
и Чарльза Куперов
.
С полным списком лауреатов можно ознакомиться на сайте премии
.
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