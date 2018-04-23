«Свирепые птички» вернутся в 2019 году

Стерлинг К. Браун
, Рэйчел Блум
и Лесли Джонс
подарят голоса персонажам в сиквеле мультфильма «Angry Birds в кино»
, основанного на популярной серии компьютерных игр.
Как сообщает Empire, Sony Pictures приступила к работе над сиквелом, который пообещала выпустить в прокат 20 сентября 2019
года. Режиссёрами числятся Туроп Ван Орман
и Джон Райс
.
Питер Динклэйдж
, Джош Гад
, Билл Хэйдер
, Джейсон Судейкис
и Дэнни Макбрайд
вернутся к своим ролям.
К команде ленты также присоединятся Эухенио Дербес
, Дав Камерон
, Зак Вудс
, Аквафина
, Лил Рел
, Бек Беннет
и Бруклин Принс
.
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