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«Свирепые птички» вернутся в 2019 году

23 апреля
2018 год

Новости кино >>
23 апреля 2018
Стерлинг К. Браун, Рэйчел Блум и Лесли Джонс подарят голоса персонажам в сиквеле мультфильма «Angry Birds в кино», основанного на популярной серии компьютерных игр.


Как сообщает Empire, Sony Pictures приступила к работе над сиквелом, который пообещала выпустить в прокат 20 сентября 2019 года. Режиссёрами числятся Туроп Ван Орман и Джон Райс.

Питер Динклэйдж, Джош Гад, Билл Хэйдер, Джейсон Судейкис и Дэнни Макбрайд вернутся к своим ролям.

К команде ленты также присоединятся Эухенио Дербес, Дав Камерон, Зак Вудс, Аквафина, Лил Рел, Бек Беннет и Бруклин Принс.
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