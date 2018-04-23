В России заработал онлайн-кинотеатр неигрового кино Nonfiction.film

В прошедшую субботу директор Центра документального киноСофья Капкова представила новый онлайн-кинотеатр неигрового кино Nonfiction.film и рассказала, как работает видеосервис для одновременного онлайн просмотра важных российских и зарубежных документальных фильмов, которые стали событием на престижных фестивалях, заявив о себе в мировом и национальном прокате. Это международный стриминг, на котором собрали знаковые картины из списка премии «Оскар», участников Каннского, Берлинского, Венецианского и других мировых фестивалей, то есть кино, которое уже прошло проверку зрителем и временем, сообщает пресс-служба ЦДК.
По словам Капковой, сервис не ограничится одними документальными фильмами. Зрители смогут посмотреть знаковое российское новое кино и ретроспективу фильмов Алексея Балабанова. Кроме того, название Nonfiction позволяет представить на сервисе дополнительный интеллектуальный контент для продвинутого и интересующегося зрителя. В ближайшее время на сайте появятся телевизионные проекты (сериалы Андрея Лошака), лекции Arzamas, театральные премьеры, – всё, что нужно для самообразования. Отныне не нужно тратить время на поиск по разным ресурсам – все фильмы и познавательные проекты, которые помогут ориентироваться в современном мире, можно найти на данной платформе.
фото: Пресс-служба ЦДК
Создатели сервиса обещают максимально удобный и простой в использовании интерфейс, а также золотое правило, согласно которому просмотр фильма никогда не прерывается и не предваряется рекламой. Для зрителей приготовлены специальные коллекции подборок по тематике или фестивалям. На данный момент фильмы можно смотреть на экране компьютера или планшета. Их можно брать в аренду на 48 часов (документальное кино стоит в два раза дешевле игрового — 100 рублей против 200) или выкупить навсегда (290 рублей). В данный момент ведётся разработка мобильного приложения и приложения для SMART TV. Как заявила Софья Капкова, миссия Nonfiction.film – поддержка индустрии: «Потому помимо зрителей мы уважаем создателей фильмов, нам важна поддержка документалистов и дистрибьюторов, поэтому с каждого фильма 50 процентов всегда будут получать правообладатели».
В данный момент сервис недоступен из-за ошибочной блокировки Роскомнадзора, разработчики и программисты ищут варианты скорейшего восстановления полноценной работы платформы.
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