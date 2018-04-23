Гарик Харламов и Кристина Асмус заговорят по-собачьи

Опубликованы характер-постеры семейной приключенческой комедии Раджи Госнелла «Псы под прикрытием»
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Главных героев фильма – ротвейлера Макса и бордер-колли Дэйзи – озвучили для россиян Гарик Харламов
и Кристина Асмус
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По сюжету серьёзному детективу предстоит работа с необычным напарником – говорящим псом Максом, который не замолкает ни на минуту и фанатеет от рэпа. Вместе они отправятся в Лас-Вегас, где на элитной выставке собак проворачиваются аферы по перепродаже редких животных. И сядут мошенникам на хвост.
Лента выйдет в прокат 31 мая
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