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Зима близко: Эйдану Гиллену исполнилось 50 лет

24 апреля
2018 год

Новости кино >>
24 апреля 2018
Сегодня, 24 апреля, исполняется 50 лет популярному ирландскому актёру театра, телевидения и кино Эйдану Гиллену, прославившемуся ролью Мизинца в фэнтези-сериале «Игра престолов».

Зима близко: Эйдану Гиллену исполнилось 50 лет

Эйдан Мёрфи (таково его настоящее имя) родился 24 апреля 1968 года в Дублине. Брат актрисы Фионнуалы Мёрфи. Закончил школу Святого Винсента в Гласневине. Дебютировал на театральной сцене в возрасте 16 лет, сыграв ткача Основы в шекспировской пьесе «Сон в летнюю ночь» в театре Dublin Youth Theatre. Впоследствии переехал в Лондон. Много играл в лондонских театрах, а также участвовал в бродвейских постановках. Был номинирован на премию «Тони» за роль в пьесе Гарольда Пинтера «Смотритель» и театральную премию газеты Irish Times за образ Тича в пьесе Дэвида Мамета «Американский бизон».

Полнометражный кинодебют актёра состоялся в 1987 года, когда он сыграл в мелодраме Джека Клейтона «Одинокая страсть Джудит Хирн». Известность ему принесли роли Стюарта Джонса в сериале «Близкие друзья» и мэра Балтимора Томми Карцетти в «Прослушке» (удостоен премии Irish Film and Television Awards). В июле 2010-го Гиллену предложили воплотить образ Петира Бейлиша (он же Мизинец) в знаменитой «Игре престолов». Именно эта роль прославила его на весь мир.

«Игра престолов»

На счету Гиллена 80 ролей в кино и на телевидении. В частности, его можно увидеть в сериалах «Закон», «Пуаро», «Острые козырьки», «Закон и порядок: Суд присяжных», а также фильмах «Шанхайские рыцари», «Без компромиссов», «12 раундов», «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды», «Голгофа», «Меч короля Артура» и киносерии «Бегущий в лабиринте». В 2016 году дал внешность и голос главному антагонисту компьютерной игры Quantum Break Полу Сайрину.

Обладателя шести наград в этом году можно будет увидеть в картинах «Богемская рапсодия», «Джеймс и Люсия» и «Дэйв Аллен в мире».
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