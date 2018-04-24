Зима близко: Эйдану Гиллену исполнилось 50 лет

Сегодня, 24 апреля
, исполняется 50
лет популярному ирландскому актёру театра, телевидения и кино Эйдану Гиллену
, прославившемуся ролью Мизинца в фэнтези-сериале «Игра престолов»
.
Эйдан Мёрфи
(таково его настоящее имя) родился 24 апреля 1968
года в Дублине. Брат актрисы Фионнуалы Мёрфи
. Закончил школу Святого Винсента в Гласневине. Дебютировал на театральной сцене в возрасте 16
лет, сыграв ткача Основы в шекспировской пьесе «Сон в летнюю ночь»
в театре Dublin Youth Theatre
. Впоследствии переехал в Лондон. Много играл в лондонских театрах, а также участвовал в бродвейских постановках. Был номинирован на премию «Тони» за роль в пьесе Гарольда Пинтера «Смотритель»
и театральную премию газеты Irish Times за образ Тича в пьесе Дэвида Мамета «Американский бизон»
.
Полнометражный кинодебют актёра состоялся в 1987 года, когда он сыграл в мелодраме Джека Клейтона «Одинокая страсть Джудит Хирн»
. Известность ему принесли роли Стюарта Джонса в сериале «Близкие друзья»
и мэра Балтимора Томми Карцетти в «Прослушке»
(удостоен премии Irish Film and Television Awards). В июле 2010-го Гиллену предложили воплотить образ Петира Бейлиша (он же Мизинец) в знаменитой «Игре престолов». Именно эта роль прославила его на весь мир.
На счету Гиллена 80 ролей в кино и на телевидении. В частности, его можно увидеть в сериалах «Закон»
, «Пуаро»
, «Острые козырьки»
, «Закон и порядок: Суд присяжных»
, а также фильмах «Шанхайские рыцари»
, «Без компромиссов»
, «12 раундов»
, «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды»
, «Голгофа»
, «Меч короля Артура»
и киносерии «Бегущий в лабиринте»
. В 2016 году дал внешность и голос главному антагонисту компьютерной игры Quantum Break
Полу Сайрину.
Обладателя шести наград в этом году можно будет увидеть в картинах «Богемская рапсодия»
, «Джеймс и Люсия»
и «Дэйв Аллен в мире»
.
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