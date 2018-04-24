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Звезда «Оно» София Лиллис станет Нэнси Дрю

24 апреля
2018 год

Новости кино >>
24 апреля 2018
София Лиллис, полюбившаяся зрителям образом Беверли Марш в свежей адаптции романа Стивена Кинга «Оно», согласилась на роль Нэнси Дрю в предстоящей картине о юном детективе.

Звезда «Оно» София Лиллис станет Нэнси Дрю

Согласно изданию Variety, основой для экранизации послужит книга Милдред Бенсон «Нэнси Дрю и потайная лестница». За производство возьмётся студия Warner Bros. Продюсерами ленты выступят Эллен ДеДженерес, Джефф Климан и Чип Диггинс, а Венди Уильямс является исполнительным продюсером. Старт съёмок запланирован на ближайший май.

По сюжету Нэнси Дрю будет расследовать убийство, в котором обвинили двух пожилых сестёр, обитающих в мрачном особняке викторианской эпохи.

Это не первая адаптация романа, опубликованного в 1930-м. В 1939 году вышла версия с Бонитой Грэнвилл. Последней Нэнси Дрю на текущий момент является Эмма Робертс, сыгравшая сыщицу в 2007 году, а всего на счету популярного персонажа свыше 300 литературных томов, шесть фильмов, три сериала и более 45 компьютерных игр.
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Звезда «Оно» София Лиллис станет Нэнси Дрю фотографии
Звезда «Оно» София Лиллис станет Нэнси Дрю фотографии
Звезда «Оно» София Лиллис станет Нэнси Дрю фотографии
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