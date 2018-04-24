Звезда «Оно» София Лиллис станет Нэнси Дрю

София Лиллис
, полюбившаяся зрителям образом Беверли Марш в свежей адаптции романа Стивена Кинга «Оно»
, согласилась на роль Нэнси Дрю в предстоящей картине о юном детективе.
Согласно изданию Variety, основой для экранизации послужит книга Милдред Бенсон «Нэнси Дрю и потайная лестница»
. За производство возьмётся студия Warner Bros. Продюсерами ленты выступят Эллен ДеДженерес
, Джефф Климан
и Чип Диггинс
, а Венди Уильямс
является исполнительным продюсером. Старт съёмок запланирован на ближайший май.
По сюжету Нэнси Дрю будет расследовать убийство, в котором обвинили двух пожилых сестёр, обитающих в мрачном особняке викторианской эпохи.
Это не первая адаптация романа, опубликованного в 1930-м. В 1939 году вышла версия с Бонитой Грэнвилл
. Последней Нэнси Дрю
на текущий момент является Эмма Робертс
, сыгравшая сыщицу в 2007 году, а всего на счету популярного персонажа свыше 300 литературных томов, шесть фильмов, три сериала и более 45 компьютерных игр.
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