Игорь Ливанов и Виталий Кищенко превратились в российских дипломатов

7 мая на НТВ начнётся показ 12-серийного политического детектива Артёма Аксененко «Посольство», действие которого разворачивается в вымышленной восточно-европейской стране – Каледонии, где главными участниками большой политической игры становятся члены российского дипломатического корпуса.
фото: Пресс-служба телеканала НТВ
Как сообщает пресс-служба канала, история начинается с того, что в одном из баров столицы Каледонии Каленбурга задерживают первого секретаря российского посольства Геннадия Веденеева (Гела Месхи) с кейсом, набитым наркотиками. Это событие моментально приобретает масштаб международного скандала, и команде российских дипломатов во главе с Алексеем Прокофьевым (Игорь Ливанов) предстоит выяснить, кто и для чего втянул Россию в эту политическую интригу.
«Главный блок мы снимали в Сербии, это была профессионально отработанная экспедиция при помощи производственной кинокомпании Archangel studios, и лично Милош Бикович помог нам со всеми этапами производства, включая кастинги. Съёмки проходили во многих местах Белграда, удалось снимать и в Доме Правительства, который расположен рядом с государственным зданием, где живёт и работает сербский президент. Снимать в окрестностях этого здания запрещено, но нам это удалось», — рассказал о съёмках Артём Аксененко.
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