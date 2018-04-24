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Игорь Ливанов и Виталий Кищенко превратились в российских дипломатов

24 апреля
2018 год

Новости кино >>
24 апреля 2018
7 мая на НТВ начнётся показ 12-серийного политического детектива Артёма Аксененко «Посольство», действие которого разворачивается в вымышленной восточно-европейской стране – Каледонии, где главными участниками большой политической игры становятся члены российского дипломатического корпуса.

Игорь Ливанов и Виталий Кищенко превратились в российских дипломатов
фото: Пресс-служба телеканала НТВ

Как сообщает пресс-служба канала, история начинается с того, что в одном из баров столицы Каледонии Каленбурга задерживают первого секретаря российского посольства Геннадия Веденеева (Гела Месхи) с кейсом, набитым наркотиками. Это событие моментально приобретает масштаб международного скандала, и команде российских дипломатов во главе с Алексеем Прокофьевым (Игорь Ливанов) предстоит выяснить, кто и для чего втянул Россию в эту политическую интригу.

«Главный блок мы снимали в Сербии, это была профессионально отработанная экспедиция при помощи производственной кинокомпании Archangel studios, и лично Милош Бикович помог нам со всеми этапами производства, включая кастинги. Съёмки проходили во многих местах Белграда, удалось снимать и в Доме Правительства, который расположен рядом с государственным зданием, где живёт и работает сербский президент. Снимать в окрестностях этого здания запрещено, но нам это удалось», — рассказал о съёмках Артём Аксененко.

В кадре также можно будет увидеть города Нови-Сад, Панчево и Сремски-Карловци. Самой масштабной сценой стала ярмарка, для которой декораторы полностью застроили главную площадь города Нови-Сад. К сцене были привлечены 700 человек массовки и конная полиция. Помимо Ливанова и Месхи, в остросюжетном политическом детективе заняты Виталий Кищенко, Виктория Толстоганова, Юлия Ауг, Дмитрий Фрид, Алёна Лаптева, Диана Пожарская, Мартиньш Вилсонс и другие актёры.
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фотографии >>
Игорь Ливанов и Виталий Кищенко превратились в российских дипломатов фотографии
Игорь Ливанов и Виталий Кищенко превратились в российских дипломатов фотографии
Игорь Ливанов и Виталий Кищенко превратились в российских дипломатов фотографии
Игорь Ливанов и Виталий Кищенко превратились в российских дипломатов фотографии
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обсуждение >>
№ 12
либерта (женя)   25.04.2018 - 10:31
Желаю успеха новому проекту. С таким замечательным актерским ансамблем иначе и быть не может. Интересно будет увидеть в новой роли и Виталия Кищенко и, конечно же, Дмитрия Фрида! Ждем премьеры! читать далее>>
№ 11
Пискарик   25.04.2018 - 10:13
Отличная новость! Пусть посол американский,но Дмитрий Фрид наш родной и любимый.))) Посмотрим фильм и пожелаем всеобщей сбычи мечт!) читать далее>>
№ 10
hohotu6ka(Tanu6ka)   25.04.2018 - 10:10
Вот только ради Дмитрия Фрида постараюсь посмотреть! И.Ливанова и В.Кищенко уважаю, но сердце забрал Дмитрий! Удачи им всем и..."Посольству" Спасибо администрации сайта за внимание к... читать далее>>
№ 9
Ирина Табунова (Санкт-Петербург)   25.04.2018 - 05:39
Отличная новость! Смотреть буду только из-за Дмитрия Фрида! Очень хочется увидеть любимого в актера в новом фильме! Хотя, надеюсь, что фильм будет интересный! читать далее>>
№ 8
Marine111   24.04.2018 - 22:54
Изумительно прекрасная новость))) Очень злободневная тема сериала, прекрасный букет актеров, но вишенка на этом празднике жизни, конечно, он - замечательный, талантливый актер - Дмитрий Фрид. С нетерпением... читать далее>>
Всего сообщений: 12
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