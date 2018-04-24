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Максим Аверин и Любовь Толкалина посетили клуб анонимных алкоголиков

24 апреля
2018 год

Новости кино >>
24 апреля 2018
14 мая в 20.00 на СТС состоится премьера 20-серийной лирической комедии «Девочки не сдаются» о приключениях пяти лучших подруг в исполнении Любови Толкалиной, Агнии Кузнецовой, Анны Якуниной, Виктории Кобленко и Марии Валешной. Их вторых половинок сыграют главные покорители женских сердец – Алексей Макаров, Кирилл Сафонов, Андрей Чернышов, Виктор Логинов, Данила Дунаев и другие звёзды российского кино.

Максим Аверин и Любовь Толкалина посетили клуб анонимных алкоголиков
фото: Пресс-служба телеканала СТС

Как сообщает пресс-служба телеканала, главным подарком для телезрительниц станет участие в проекте Максима Аверина, которому в сериале досталась роль обаятельного, но непутёвого Вадима. По сюжету героиня Толкалиной встречает его в клубе анонимных алкоголиков.

«Полтора года назад я посмотрел пилот "Девочек", и мне он страшно понравился. Я намекнул своим друзьям из компании «Русское», что был бы не против сняться в этом проекте. Пробовался на другую роль, но тут на горизонте возник алкоголик Вадим. И я подумал: "Моя роль!" С таким героем не соскучишься», – рассказал актёр.

Максим Аверин и Любовь Толкалина посетили клуб анонимных алкоголиков
фото: Пресс-служба телеканала СТС

По словам исполнительницы роли Ксюши Любови Толкалиной, её персонаж «отлично знает, что такое виски сауэр, коктейль "Маргарита" или текила бум, поэтому перед съёмками я наблюдала за людьми в баре, как меняется их жестикуляция, в зависимости от степени опьянения и выбора напитка. Кроме того, для каждой из героинь я всегда подбираю разные жесты. И, кстати, кое-что Ксюша одолжила у Майли Сайрус. А нетрезвое состояние передать не так сложно: например, через глубину дыхания, смещение фокуса внимания, а ещё можно икать, путать слова».

Агния Кузнецова, сыгравшая Машу, признаётся, что «в жанре комедии я снимаюсь редко, поэтому для меня это очень ценный проект. И я думаю, у нас получится лирическая, девчачья история, в которой много романтики, нежности и женского юмора. А главное, мне нравится мой персонаж, ведь трогательных героинь я играю мало. При этом Маша — студентка, что здорово. Кто знает, сколько лет я ещё смогу играть студенток».

Максим Аверин и Любовь Толкалина посетили клуб анонимных алкоголиков
фото: Пресс-служба телеканала СТС

В одной из серий новых «Девочек» появится и экс-солист дуэта «Чай вдвоём» Стас Костюшкин, который сыграл самого себя в дуэте с супругой Юлией. По сюжету, известный певец подъезжает к многоэтажке на шикарном жёлтом кабриолете. И всё это для того, чтобы уговорить беременную участницу реалити-шоу (Юлия Костюшкина) не выпрыгивать из окна. Для звёздной пары это не первый опыт совместных съёмок, а у Стаса на счету — участие в более чем десяти кинопроектах.

«Перед тем, как поступить в Санкт-Петербургскую консерваторию, а ещё до этого в музыкальное училище имени Римского-Корсакова, я мечтал стать актёром. Сейчас понимаю, что с удовольствием поучаствовал бы в мюзикле. А в проекте "Девочки не сдаются" получилось и попеть, и поиграть. Всё удачно совпало!» – поделился своими впечатлениями музыкант.
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Девочки не сдаются

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Максим Аверин и Любовь Толкалина посетили клуб анонимных алкоголиков фотографии
Максим Аверин и Любовь Толкалина посетили клуб анонимных алкоголиков фотографии
Максим Аверин и Любовь Толкалина посетили клуб анонимных алкоголиков фотографии
Максим Аверин и Любовь Толкалина посетили клуб анонимных алкоголиков фотографии
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