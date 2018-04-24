Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Сэм Рокуэлл сыграет нациста

24 апреля
2018 год

Новости кино >>
24 апреля 2018
Сэм Рокуэлл присоединился к Скарлетт Йоханссон в сатирической драме Таики Вайтити «Кролик Джоджо».

Согласно Empire, актёр предстанет в качестве нацистского капитана, руководящего гитлерюгендом.

Сэм Рокуэлл сыграет нациста
фото: newshub.co

По сюжету мальчик, лишённый отца, во время Второй мировой войны придумывает себе лучшего друга с лицом Адольфа Гитлера (Вайтити) и следует его советам, чтобы справиться с материнским непониманием и унижением сверстников. В это время его мать (Йоханссон) прячет в доме еврейскую девочку.

Пробы на роль главного героя планируется начать в ближайшее время, а съёмки начнутся в конце мая.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Таика Вайтити отрастит усы фюрера
Скарлетт Йоханссон вернётся во времена Второй мировой войны
Поиск по меткам
Американское кино
персоны
Скарлетт ЙоханссонСэм Рокуэлл

фотографии >>
Сэм Рокуэлл сыграет нациста фотографии
Сэм Рокуэлл сыграет нациста фотографии
Сэм Рокуэлл сыграет нациста фотографии
Сэм Рокуэлл сыграет нациста фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Геннадий Печников
27 апреля ушёл из жизни актёр Геннадий Печников.
Борис Агешин
26 апреля ушёл из жизни артист Борис Агешин.
Владимир Михайлов
26 апреля ушёл из жизни актёр Владимир Михайлов.
Арсений Попович
26 апреля скончался композитор Арсений Попович.
Олег Треповский
25 апреля ушёл из жизни актёр Олег Треповский.
Шухрат Аббасов
25 апреля ушёл из жизни режиссёр Шухрат Аббасов.

День рождения >>

Артём Алексеев
Светлана Аманова
Михаил Вассербаум
Михаил Данилов
Кирилл Запорожский
Алексей Комашко
Татьяна Митрушина
Владислав Павлов
Лариса Удовиченко
Давид Бель
Барбора Бобулова
Павел Делонг
Мишель Пфайффер
Жан Рошфор
Ума Турман
Юрген Фогель
все родившиеся 29 апреля >>

Афиша кино >>

Старое ружье
военный фильм, драма
Франция, ФРГ, 1975
Мстители: Война бесконечности
боевик, приключения, фэнтези
США, 2018
Остров собак
комедия, приключения, фильм о животных
Германия, США, 2018
Собибор
биография, военный фильм, драма
Россия, 2018
Папа-мама, гусь
комедия, приключения
Китай, США, 2018
Танки
военный фильм, драма, исторический фильм, приключения
Россия, 2018
Лицо
драма, социальная драма
Польша, 2018
Великолепная
комедия
Бельгия, Франция, 2018
Голодные Z
драма, фильм ужасов
Канада, 2017
Горячие каникулы
комедия, молодежный фильм
Австралия, 2018
Дыши во мгле
научная фантастика
Франция, 2018
Мадам Хайд
драма, мистика, триллер, экранизация
Бельгия, Франция, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью