Сэм Рокуэлл сыграет нациста

Сэм Рокуэлл
присоединился к Скарлетт Йоханссон
в сатирической драме Таики Вайтити «Кролик Джоджо»
.
Согласно Empire, актёр предстанет в качестве нацистского капитана, руководящего гитлерюгендом.
По сюжету мальчик, лишённый отца, во время Второй мировой войны придумывает себе лучшего друга с лицом Адольфа Гитлера
(Вайтити) и следует его советам, чтобы справиться с материнским непониманием и унижением сверстников. В это время его мать (Йоханссон) прячет в доме еврейскую девочку.
Пробы на роль главного героя планируется начать в ближайшее время, а съёмки начнутся в конце мая.
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