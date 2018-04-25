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Юбилей Юрия Яковлева

25 апреля
2018 год

Новости кино >>
25 апреля 2018
Сегодня, 25 апреля, выдающемуся советскому и российскому актёру театра и кино, заслуженному и народному артисту РСФСР, народному артисту СССР Юрию Яковлеву исполнилось бы 90 лет.

Юбилей Юрия Яковлева

Юрий Васильевич Яковлев родился в Москве 25 апреля 1928 года в семье юриста Василия Васильевича Яковлева и медсестры Ольги Михайловны Ивановой. С началом Великой Отечественной войны семья Яковлевых эвакуируется в Уфу. Здесь тринадцатилетний Юра Яковлев работал вместе с матерью в госпитале. В 1943-м Яковлевы вернулись в Москву. Юрий учился в вечерней школе, работал помощником механика в гараже, а затем увлёкся дипломатией и иностранными языками и даже собирался поступать в МГИМО, но вскоре предпочёл актёрскую стезю карьере дипломата. В 1948-м подал документы во ВГИК, но в результате был принят в Театральное училище имени Б.В. Щукина на курс Цецилии Львовны Мансуровой. По окончании училища в 1952 году поступил на службу в Театр имени Вахтангова, в котором проработал всю свою жизнь, став одним из самых его знаменитых актёров.

В кино дебютировал в 1953 году, сыграв эпизодическую роль воина в первом албанском художественном фильме «Великий воин Албании Скандербег», снятом режиссёр Сергеем Юткевичем. Но первой крупной ролью, прославившей мастера, стал князь Мышкин из картины Ивана Пырьева «Идиот», вышедшей в 1958-м. Режиссёр, едва увидев Юрия Васильевича, понял, что это его Мышкин: «Во всём облике актёра ощущалось какое-то природное благородство. Ему была свойственна простота, мягкость. Он обладал задушевным голосом. И весь он был окутан атмосферой какого-то неизъяснимого, но мгновенно привлекающего к себе обаяния».

«Иван Васильевич меняет профессию»

Огромную популярность Яковлеву принесли комедийные роли: Иван Грозный/управдом Иван Бунша в гайдаевском «Иван Васильевич меняет профессию», поручик Ржевский в рязановской «Гусарской балладе» и Ипполит в главном новогоднем фильме страны «Ирония судьбы, или С лёгким паром!». Сам Юрий Васильевич своей лучшей киноролью, «абсолютно точным, стопроцентным попаданием в образ», считал Стиву Облонского в «Анне Карениной» Александра Зархи. На счету актёра более 70 ролей в кино и на телевидении. Актёр также читал закадровый текст ко многим отечественным кинокартинам, дублировал зарубежные фильмы и озвучивал мультфильмы.

Автор книг «Между прошлым и будущим» и «Альбом судьбы моей». Обладатель множества наград (ордена «За заслуги перед Отечеством» II и III степени, Орден Ленина, Орден Трудового Красного Знамени, «Серебряная маска», «Хрустальная Турандот», призы фестивалей «Виват кино России!» и «Амурская осень», Чеховская медаль и другие). Родоначальник актёрской династии, которую продолжают дочь Алёна Яковлева, сын Антон Яковлев и внучка Мария Козакова. В последние годы не снимался в кино (заключительной киноролью стал постаревший Ипполит в продолжении «Иронии судьбы»), в театре играл только в «Пристани». Скончался 30 ноября 2013 года на 86-м году жизни после продолжительной болезни. Похоронен на Новодевичьем кладбище.
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