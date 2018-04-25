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«Мектуб, моя любовь» Абделатифа Кешиша и «Дом, который построил Джек» Ларса фон Триера выйдут в российский прокат

25 апреля
2018 год

Новости кино >>
25 апреля 2018
Стали известны даты российских релизов новых работ Абделатифа Кешиша, Ларса фон Триера и Ласло Немеша.

«Мектуб, моя любовь»
фото: Пресс-служба компании Russian World Vision

Как сообщает пресс-служба кинопрокатной компании Russian World Vision, «Мектуб, моя любовь», созданная автором «Жизни Адель» Абделатифом Кешишем, появится на больших экранах России 26 июля, а первая премьера в стране пройдёт в рамках ММКФ уже сегодня, 25 апреля.

«Дом, который построил Джек» Ларса фон Триера, посвящённый 12 годам жизни серийного убийцы в исполнении Мэтта Диллона, компания выпустит в прокат совместно с A-One Films осенью или зимой текущего года.



На осенние месяцы также намечен релиз ленты «Закат» венгерского режиссёра Ласло Немеша, обладателя «Оскара», «Золотого глобуса» и «Пальмовой ветви» за «Сына Саула». Зрителям поведают историю девушки, которая пытается в Будапеште найти брата, во время поиска раскрывает страшные семейные тайны и наблюдает за тем, как мир готовится к Первой мировой войне.

Кроме того, были объявлены даты релизов французской комедии «Моя бывшая подружка» (17 мая) и хоррора Майкла Пирса «Зверь» (14 июня) с Джесси Бакли. Осенью прокатчики обещают выпустить картину «Воспитательница» с Мэгги Джилленхол и Гаэлем Гарсия Берналем, ставшую фаворита кинофестиваля Sundance.

«Воспитательница»
фото: Пресс-служба компании Russian World Vision
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