«Мектуб, моя любовь» Абделатифа Кешиша и «Дом, который построил Джек» Ларса фон Триера выйдут в российский прокат

Как сообщает пресс-служба кинопрокатной компании Russian World Vision, «Мектуб, моя любовь», созданная автором «Жизни Адель» Абделатифом Кешишем, появится на больших экранах России 26 июля, а первая премьера в стране пройдёт в рамках ММКФ уже сегодня, 25 апреля.
«Дом, который построил Джек» Ларса фон Триера, посвящённый 12 годам жизни серийного убийцы в исполнении Мэтта Диллона, компания выпустит в прокат совместно с A-One Films осенью или зимой текущего года.
На осенние месяцы также намечен релиз ленты «Закат» венгерского режиссёра Ласло Немеша, обладателя «Оскара», «Золотого глобуса» и «Пальмовой ветви» за «Сына Саула». Зрителям поведают историю девушки, которая пытается в Будапеште найти брата, во время поиска раскрывает страшные семейные тайны и наблюдает за тем, как мир готовится к Первой мировой войне.
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