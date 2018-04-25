Минкульт обратился в Генпрокуратуру из-за пяти кинокомпаний-должников

Министерство культуры Российской Федерации
запросило в Генеральной прокураторе проверку фактов по делу о возврате бюджетных средств, выделенных на кинопроизводство с последующим привлечением виновных лиц к ответственности. Соответствующее обращение подписано Министром культуры Владимиром Мединским
18 апреля, сообщается на сайте
ведомства.
По словам директора Департамента кинематографии Минкультуры России Ольги Любимовой
, департаменту было поручено провести полную ревизию проектов организаций кинематографии, получивших поддержку в конкурсе игрового кино за последние годы. В результате выяснилось, что «пять кинокомпаний, получивших субсидии, так и не произвели фильмы»
. «Соглашения с этими организациями были заключены в период с 2011 по 2014 год, и на сегодняшний день они не вернули средства в федеральный бюджет и не оплатили штрафы согласно судебному решению», —
сообщила Любимова, подчеркнув, что компаниям-должникам и их учредителям больше не удастся воспользоваться государственной поддержкой и принимать участие в конкурсах, проводимых Минкультом.
Фигурантами нового дела могут стать кинокомпании ООО «Аркада Интертеймент» (фильм «Пёс рыжий»
), ООО «Линия кино» студия Сергея Соловьёва
» («Елизавета и Клодиль»
), ООО «Ин Моушн» («Обратная сторона Луны»
), ГУП «Киностудия «Чеченфильм» («Тоска»
) и ООО «МВ Синема» («Криминальный блюз для саксофона»
).
Согласно Любимовой, Минкультом были предприняты необходимые меры по возврату денежных средств в федеральный бюджет, в том числе в судебном порядке. Но, несмотря на наличие судебных решений, вынесенных арбитражным судом в пользу ведомства и возбуждённых в дальнейшем исполнительных производств, долги взыскать не удалось. Теперь настала очередь за Генпрокураторой.
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