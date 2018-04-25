LEGO вступила в «Войну бесконечности»

Дети в возрасте от пяти до четырнадцати лет смогут помочь команде Мстителей и помешать Таносу захватить Камни бесконечности. В наборы входят такие любимые персонажи, как Железный Человек, Капитан Америка, Человек-паук, Чёрная Вдова и другие марвеловские супергерои.
Создатели предлагают провести «Атаку всадников», дабы защитить Ваканду, попутешествовать «В поисках оружия Тора», поучаствовать в «Атаке Корвуса Глэйва», посмотреть на «Бой Халкбастера», вступить в последнюю битву с Таносом и провести «Решающий бой в Санктум Санкторум».
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