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LEGO вступила в «Войну бесконечности»

25 апреля
2018 год

Новости кино >>
25 апреля 2018
Этой весной в продажу поступят новые наборы серии конструкторов LEGO Marvel Super Heroes, посвящённые героям предстоящего блокбастера «Мстители: Война бесконечности», сообщает пресс-служба компании LEGO Group.

LEGO вступила в «Войну бесконечности»
фото: Пресс-служба компании LEGO Group

Дети в возрасте от пяти до четырнадцати лет смогут помочь команде Мстителей и помешать Таносу захватить Камни бесконечности. В наборы входят такие любимые персонажи, как Железный Человек, Капитан Америка, Человек-паук, Чёрная Вдова и другие марвеловские супергерои.

Создатели предлагают провести «Атаку всадников», дабы защитить Ваканду, попутешествовать «В поисках оружия Тора», поучаствовать в «Атаке Корвуса Глэйва», посмотреть на «Бой Халкбастера», вступить в последнюю битву с Таносом и провести «Решающий бой в Санктум Санкторум».
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