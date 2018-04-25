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Режиссёр хоррора «Пиковая дама: Чёрный обряд» снимет фэнтези по славянской мифологии

25 апреля
2018 год

Новости кино >>
25 апреля 2018
Продюсер Иван Капитонов и режиссёр Святослав Подгаевский приступили к подготовке фэнтези под рабочим названием «Сказки Старой Руси», основанного на русском народном фольклоре, былинах и в целом – славянской мифологии.

Режиссёр хоррора «Пиковая дама: Чёрный обряд» снимет фэнтези по славянской мифологии

Согласно пресс-службе кинокомпании QS Films, ответственной за производство будущей ленты, со-продюсером и со-автором проекта выступает художник и писатель Роман Папсуев, чьи «Сказки Старой Руси» завоевали популярность широкого круга читателей, в который входят не только любители сказок, но и геймеры, которым Папсуев знаком как CG-художник, работавший на многих компьютерных играх. Съёмки картины, предположительно, пройдут летом и осенью 2019-го, а в прокат она попадёт зимой 2020-2021 года.

«Мы хотим соединить героику классических русских сказок с высоким стилем современного фэнтези, где легендарные персонажи будут обладать мощнейшей харизмой, событийный ряд насыщен приключениями, а киновселенная подробнейшим образом детализирована. Наша цель — создать уникальный и убедительный мир русских героев, объединяя новейшие достижения в области компьютерной графики, славянскую мифологию и знакомых всем с детства классических персонажей. Мы рады объединить наши усилия с великолепным художником Романом Папсуевым, который будет выступать на проекте креативным продюсером», — заявил Капитонов.

Святослав Подгаевский

«Мы уже не первый наш проект работаем с русским фольклором. "Русалка. Озеро мёртвых", "Яга. Кошмар тёмного леса" — все эти проекты дали нам возможность внимательно изучить материал и, как оказалось, это очень плодотворная, интересная невероятно глубокая тема, которую увлекательно переосмыслять и находить новые углы зрения. Но впервые мы пробуем создать целый мир, вселенную, выстроенную на основе сказок и былин. Очень большое внимание мы уделяем нашим персонажам. И вроде бы уже знакомые с детства герои сейчас раскрываются неожиданно, по-новому. У каждого своя история, свой неповторимый образ, который, как мы верим, заинтересует зрителя, полюбится ему», — рассказал Подгаевский.

По словам Романа Папсуева, «славянская мифология в целом и русский фольклор в частности представляют собой неисчерпаемое богатство. Это кладезь для людей с фантазией. Совместно с руководством кинокомпании QS Films, которое разделяет мою страсть к переосмыслению и развитию славянского фольклора и поверило в мой проект "Сказки Старой Руси", мы постараемся создать на основе этого богатейшего материала собственную, интересную, яркую, красивую и необычную фэнтези-вселенную, при этом сохранив основные мотивы и характеры всем известных сказок и преданий. И мы сделаем всё, чтобы наш совместный кинопроект соответствовал высоким стандартам мирового кинематографа».
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