Фестиваль «Движение» вновь ищет дебюты

Стартовал прием заявок на участие в конкурсных программах 6-го Национального кинофестиваля дебютов «Движение». В этом году кинофорум пройдет в Омске с 26 по 30 сентября.
В программе фестиваля три категории: «Движение. Вперед» – полнометражное кино , «Движение. Начало» – короткометражки, и «Движение. Жизнь» – документальные ленты. Прием работ на официальном сайте продлится до 13 августа.
фото: «Движение»
По результатам оценки работ в основном конкурсе присуждаются награды в 6 номинациях – «Гран-при», «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая женская/мужская роль», «Лучший сценарий» и «Лучшая операторская работа». Также предусмотрен «Приз зрительских симпатий».
Первый фестиваль «Движение» прошел в 2013 году. Его победитель Владимир Панков («Док.тор») позже стал худруком московского «Центра драматургии и режиссуры им. Казанцева и Рощина». А обладательница Гран-при 2017 года Аня Крайс («Нашла коса на камень») в этом году представила свою работу на ММКФ.
Президент фестиваля – актер, режиссер и сценарист Артем Михалков. Генеральным продюсером выступает Полина Зуева, а программным директором – кинокритик Стас Тыркин.
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