Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Фестиваль «Движение» вновь ищет дебюты

26 апреля
2018 год

Новости кино >>
26 апреля 2018
Стартовал прием заявок на участие в конкурсных программах 6-го Национального кинофестиваля дебютов «Движение». В этом году кинофорум пройдет в Омске с 26 по 30 сентября.

В программе фестиваля три категории: «Движение. Вперед» – полнометражное кино , «Движение. Начало» – короткометражки, и «Движение. Жизнь» – документальные ленты. Прием работ на официальном сайте продлится до 13 августа.

Фестиваль «Движение» вновь ищет дебюты
фото: «Движение»

По результатам оценки работ в основном конкурсе присуждаются награды в 6 номинациях – «Гран-при», «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая женская/мужская роль», «Лучший сценарий» и «Лучшая операторская работа». Также предусмотрен «Приз зрительских симпатий».

Первый фестиваль «Движение» прошел в 2013 году. Его победитель Владимир ПанковДок.тор») позже стал худруком московского «Центра драматургии и режиссуры им. Казанцева и Рощина». А обладательница Гран-при 2017 года Аня КрайсНашла коса на камень») в этом году представила свою работу на ММКФ.

Президент фестиваля – актер, режиссер и сценарист Артем Михалков. Генеральным продюсером выступает Полина Зуева, а программным директором – кинокритик Стас Тыркин.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Полина ЗуеваАртём МихалковВладимир Панков
фильмы
Нашла коса на камень

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Геннадий Печников
27 апреля ушёл из жизни актёр Геннадий Печников.
Борис Агешин
26 апреля ушёл из жизни артист Борис Агешин.
Владимир Михайлов
26 апреля ушёл из жизни актёр Владимир Михайлов.
Арсений Попович
26 апреля скончался композитор Арсений Попович.
Олег Треповский
25 апреля ушёл из жизни актёр Олег Треповский.
Шухрат Аббасов
25 апреля ушёл из жизни режиссёр Шухрат Аббасов.

День рождения >>

Артём Алексеев
Светлана Аманова
Михаил Вассербаум
Михаил Данилов
Кирилл Запорожский
Алексей Комашко
Татьяна Митрушина
Владислав Павлов
Лариса Удовиченко
Давид Бель
Барбора Бобулова
Павел Делонг
Мишель Пфайффер
Жан Рошфор
Ума Турман
Юрген Фогель
все родившиеся 29 апреля >>

Афиша кино >>

Старое ружье
военный фильм, драма
Франция, ФРГ, 1975
Мстители: Война бесконечности
боевик, приключения, фэнтези
США, 2018
Остров собак
комедия, приключения, фильм о животных
Германия, США, 2018
Собибор
биография, военный фильм, драма
Россия, 2018
Папа-мама, гусь
комедия, приключения
Китай, США, 2018
Танки
военный фильм, драма, исторический фильм, приключения
Россия, 2018
Лицо
драма, социальная драма
Польша, 2018
Великолепная
комедия
Бельгия, Франция, 2018
Голодные Z
драма, фильм ужасов
Канада, 2017
Горячие каникулы
комедия, молодежный фильм
Австралия, 2018
Дыши во мгле
научная фантастика
Франция, 2018
Мадам Хайд
драма, мистика, триллер, экранизация
Бельгия, Франция, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью