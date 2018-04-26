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Якутская «Царь-птица» получила на ММКФ приз ФИПРЕССИ

26 апреля
2018 год

Новости кино >>
26 апреля 2018
На Московском международном кинофестивале вручены первые призы. Награда ассоциации кинокритиков FIPRESCI (ФИПРЕССИ) досталась якутской ленте «Царь-птица» режиссера Эдуарда Новикова.

Якутская «Царь-птица» получила на ММКФ приз ФИПРЕССИ

В жюри ФИПРЕССИ в этом году входили Альберт Габай (Израиль, председатель жюри), Марикке Ньиворд (Нидерланды), Паоло Гарсия Конде (Испания), Драган Юрак (Хорватия), Максим Казючиц (Россия).

«Мы посмотрели фильмы со всего мира, но к единогласному решению пришли очень быстро. Выбрали картину «Царь-птица» за великолепное использование символизма в истории, простой, но очень глубокий стиль и поэтическую изобразительность», – отметила представитель жюри ФИПРЕССИ Марикке Ньиворд.

Действие фильма «Царь-птица» происходит в 1930-е, когда к старикам, живущим в якутской глуши. Однажды к их дому прилетает орел. Но ни выгнать птицу, ни уж тем более убить ее семья не может – орел считается в этой местности священным. Вызванный для обряда изгнания шаман им не помогает, и в итоге старики начинают относиться к орлу уже практически как к члену семьи. Орел, впрочем, не единственный гость стариков. Однажды к ним приходит и «советская власть» в лице активных комсомольцев, строящих новую жизнь и устанавливающих новые порядки даже в этой забытой богом глуши.

Российские кинокритики выбрали узбекскую ленту «Стойкость» режиссера Рашида Маликова. Диплом критиков с формулировкой «За соответствие художественного решения актуальным проблемам современности» достался ленте «С пеной у рта» латышского режиссера Яниса Нордса.

Приз зрительских симпатий достался норвежской военной драме «12-й человек» Харальда Цварта. Приз ассоциации NETPAC был вручен документальной ленте «Китайские Ван Гоги», показанной в программе «Свободная мысль».
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