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«Таксист» Сами Насери станет гангстером

26 апреля
2018 год

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26 апреля 2018
Сами Насери, известный по роли в фильме «Такси», сыграет главного героя французской картины «Краб», съемки которой полностью пройдут на территории России: в Ростове и Ялте.

Режиссерское кресло проекта занял брат актера – Биби Насери. Он также подготовил сценарий.

«Таксист» Сами Насери станет гангстером
фото: LP/Frédéric DUGIT

«Я уже 10 месяцев живу в России, мы готовим проект, который будем полностью снимать здесь», – цитирует его ТАСС.

К актерскому составу присоединятся Филипп Лелуш, Фредерик Дифенталь и Джон Саведж. «Сейчас мы ищем российских актера и актрису, которая сыграет мою жену», – сказал Насери.

По словам актера, в истории будет очень много юмора. Работу над картиной планируется закончить до зимы 2018 года.
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