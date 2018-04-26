«Таксист» Сами Насери станет гангстером

Сами Насери
, известный по роли в фильме «Такси
», сыграет главного героя французской картины «Краб
», съемки которой полностью пройдут на территории России: в Ростове и Ялте.
Режиссерское кресло проекта занял брат актера – Биби Насери. Он также подготовил сценарий.
фото: LP/Frédéric DUGIT
«Я уже 10 месяцев живу в России, мы готовим проект, который будем полностью снимать здесь
», – цитирует его ТАСС
.
К актерскому составу присоединятся Филипп Лелуш
, Фредерик Дифенталь
и Джон Саведж
. «Сейчас мы ищем российских актера и актрису, которая сыграет мою жену
», – сказал Насери.
По словам актера, в истории будет очень много юмора. Работу над картиной планируется закончить до зимы 2018 года.
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