Аня Чиповская и Никита Панфилов вернулись в Санкт-Петербург XIX века

«Моя героиня, женщина-семья, женщина-тыл. Они счастливы с Андроновым, им повезло, прошло время, но они все так же нежно влюблены. Она безусловно стержень их дома, в ней много мудрости, много терпения, много любви. Она справляется со всеми препятствиями и искушениями на своём пути именно потому, что семья для неё важнее всего. Это большая редкость и это очень ценно», – рассказывает о своей роли Чиповская.
Сюжет исторического сериала разворачивается в Санкт-Петербурге в 1895 году. Столичный адвокат Николай Андронов (Панфилов), не проигравший ни одного судебного процесса, стал известен на всю Россию. Помогают юристу верные друзья-адвокаты Виктор Роскевич (Ефремов) и Михаил Заварзин (Антропов). Достать билет на судебное заседание любимцев столичной богемы стало сложнее, чем в модный театр. Однажды из Москвы в столицу приезжает знаменитый прокурор Гущин (Лавров), за которым тянется слава «грозы адвокатов». Его главная цель – выиграть в схватке с непобедимым Андроновым. Героям придется защищать не только интересы правосудия, но и свою безупречную репутацию.
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