Ангелина Никонова завершила съемки хоррора в США

«Съемки уже закончены, к концу 2018 года фильм должен быть готов. Дальше будут встречи фильма с дистрибьюторами, со зрителями на фестивалях», – цитирует ее ТАСС.
фото: Владимир Мишуков
По словам режиссера, название ленты на коренных языках индейцев означает «Белые глаза». Пока что прокат ленты запланирован на территории Америки. «Буду счастлива, если фильм будет закуплен во многие страны, и в Россию в том числе», – подчеркнула Никонова.
Режиссер также сообщила, что намерена снять свою следующую ленту, которая будет основана на книге Карины Добротворской «Кто-нибудь видел мою девочку? 100 писем к Сереже», в России.
«Надеюсь, я размяла свои режиссерские мышцы достаточно для того, чтобы приступить к фильму о большой любви и о большой боли», – заявила она.
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