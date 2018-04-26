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«Гоголь. Начало» представит Россию на первом международном фестивале сериалов Serial Killer

26 апреля
2018 год

Новости кино >>
26 апреля 2018
Мистический триллер «Гоголь. Начало», главные роли в котором исполнили Александр Петров и Олег Меньшиков, включен в основной конкурс первого международного фестиваля теле- и веб-сериалов Serial Killer.

«Гоголь» – экспериментальный кинопроект, выросший из телесериала, и его показ органично дополняет программу нового фестиваля сериалов. Мы все видим, какую популярность набрали телесериалы в последние годы. Именно в сериалах во всём мире сейчас совершаются самые смелые художественные открытия», – считает режиссер ленты Егор Баранов.

«Гоголь. Начало» представит Россию на первом международном фестивале сериалов Serial Killer

Действие картины разворачивается в первой половине XIX века. Близ полтавского села Диканька происходят жуткие и загадочные убийства. К их расследованию привлекают следователя Якова Петровича Гуро. За несколько дней до отбытия из столицы в богом забытую деревню, Гуро знакомится с молодым писарем Николаем Гоголем, который помогает ему раскрыть убийство знатной дамы. Заинтригованный странными обмороками и видениями Гоголя, Яков Петрович берёт Николая Васильевича с собой в Диканьку и, как покажет время, не напрасно… Юный Гоголь даже не догадывается, что вскоре ему предстоит вступить в смертельную схватку с неведомой силой, встретить свою первую любовь и написать одну из самых удивительных книг в истории русской литературы.

Программа первого в Центральной и Восточной Европе фестиваля сериалов включает работы со всего мира. Организаторы Serial Killer нацелены на создание восточноевропейского аналога «Санденса». В этом году мероприятие пройдёт в чешском городе Брно со 2 по 5 мая.
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персоны
Егор БарановОлег МеньшиковАлександр Петров (III)
фильмы
Гоголь. Начало

обсуждение >>
№ 3
nord   27.04.2018 - 14:31
Очень хороший фильм "Гоголь.Начало". Необычный,захватывающий,мистический. Мне очень понравился. Смотрел продолжение,жду финал. читать далее>>
№ 2
Сиреневая Шляпка   27.04.2018 - 08:09
Я читала отзывы на Ю-тьбе - ни одного положительного; другие же - не просто отрицательные, а с примесью гнева, отвращения - "нас обманули, верните деньги за билеты". Интересно, чехи настолько... читать далее>>
№ 1
Константин и точка   27.04.2018 - 05:53
Вот-вот. Именно-что "сериал-киллер" читать далее>>
Всего сообщений: 3
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