«Гоголь. Начало» представит Россию на первом международном фестивале сериалов Serial Killer

Мистический триллер «Гоголь. Начало
», главные роли в котором исполнили Александр Петров
и Олег Меньшиков
, включен в основной конкурс первого международного фестиваля теле- и веб-сериалов Serial Killer
.
«Гоголь» – экспериментальный кинопроект, выросший из телесериала, и его показ органично дополняет программу нового фестиваля сериалов. Мы все видим, какую популярность набрали телесериалы в последние годы. Именно в сериалах во всём мире сейчас совершаются самые смелые художественные открытия
», – считает режиссер ленты Егор Баранов
.
Действие картины разворачивается в первой половине XIX века. Близ полтавского села Диканька происходят жуткие и загадочные убийства. К их расследованию привлекают следователя Якова Петровича Гуро. За несколько дней до отбытия из столицы в богом забытую деревню, Гуро знакомится с молодым писарем Николаем Гоголем, который помогает ему раскрыть убийство знатной дамы. Заинтригованный странными обмороками и видениями Гоголя, Яков Петрович берёт Николая Васильевича с собой в Диканьку и, как покажет время, не напрасно… Юный Гоголь даже не догадывается, что вскоре ему предстоит вступить в смертельную схватку с неведомой силой, встретить свою первую любовь и написать одну из самых удивительных книг в истории русской литературы.
Программа первого в Центральной и Восточной Европе фестиваля сериалов включает работы со всего мира. Организаторы Serial Killer нацелены на создание восточноевропейского аналога «Санденса». В этом году мероприятие пройдёт в чешском городе Брно со 2 по 5 мая.
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