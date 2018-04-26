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Победителем ММКФ стал якутский фильм «Царь-птица»

26 апреля
2018 год

Новости кино >>
26 апреля 2018
Главный приз 40-го Московского международного кинофестиваля получил якутский фильм «Царь-птица» режиссера Эдуарда Новикова. Церемония закрытия смотра прошла в Театре мюзикла.

Победителем ММКФ стал якутский фильм «Царь-птица»
фото: пресс-служба Московского кинофестиваля

«Мы посмотрели огромное количество фильмов, мы сопереживали им, были внутри их. Мы горевали вместе с ними, радовались, надеялись, были грустными, веселыми, эти фильмы нас обогатили. Но мы должны были выбрать. Был один фильм, который нас растрогал создал волшебство. Это поэтический фильм, универсальный, наше решение было единодушным», – сказал, вручая награду, председатель жюри Паоло Дель Брокко.

Действие фильма «Царь-птица» происходит в 1930-е, когда к старикам, живущим в якутской глуши. Однажды к их дому прилетает орел. Но ни выгнать птицу, ни уж тем более убить ее семья не может – орел считается в этой местности священным. Вызванный для обряда изгнания шаман им не помогает, и в итоге старики начинают относиться к орлу уже практически как к члену семьи. Орел, впрочем, не единственный гость стариков. Однажды к ним приходит и «советская власть» в лице активных комсомольцев, строящих новую жизнь и устанавливающих новые порядки даже в этой забытой богом глуши.

«Это наш первый кинофестиваль. Я бы хотел выразить благодарность нашей команде, Республике Саха. Спасибо жюри, что поверили в нашего режиссера», – получая главный приз 40-го Московского кинофестиваля, отметил продюсер ленты Дмитрий Шадрин.

Режиссер Эдуард Новиков поблагодарил за работу свою команду, которая «верила и довела до конца фильм».

Специальный приз жюри «Серебряный Святой Георгий» достался фильму «Ню» – режиссерскому дебюты актрисы и певицы Ян Гэ.

«Я безумно рада и счастлива. Все это происходит, как в мечте. Спасибо Китаю, что научил меня, что надо трудиться и не сдаваться. Спасибо России за то, что она мне дала столько опыта чувства и переживания. Спасибо моему оператору и всем, кто принял наш фильм очень тепло. Я теперь не одна и никуда не уеду отсюда. Это моя вторая родина. Я знаю, что у меня впереди большой путь. Я обещаю всем быть хорошим человеком и трудиться дальше», – получая награду, сказала Ян Гэ.

Лучшим режиссером 40-го ММКФ стал Александр Котт, снявший фильм «Спитак». Актерские призы достались итальянке Джованне МеццоджорноНеаполь под пеленой») и Кирану ЧарнокуЗаблудшие»).

«Серебряный Святой Георгий» за лучший короткометражный фильм достался ленте «Конфетка» режиссера Ракана Маяси, а лучшим документальным фильмом признаны «Чистильщики» немецких режиссеров Ганса Блока и Морица Ризевика.

Специальным призом «За покорение вершин актерского мастерства и верность принципам школы Станиславского «Верю. Константин Станиславский» награждена Настасья Кински.
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ММКФММКФ-2018
персоны
Настасья КинскиАлександр КоттДжованна МеццоджорноЭдуард НовиковДмитрий Шадрин (III)Гэ Ян
фильмы
Неаполь под пеленойСпитакЦарь-птица

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