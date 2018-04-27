Сергей Безруков станет великим комбинатором

В Санкт-Петербурге стартовали съёмки фильма «Бендер
» продюсерской компании «Среда». Информация об этом опубликована на страничке компании в соцсети «Вконтакте
».
Как сообщает Ассоциация продюсеров кино и телевидения
, главную роль в картине исполнит Сергей Безруков
.
Лента, сценарий которой подготовил Олег Маловичко
, расскажет историю великого комбинатора Остапа Бендера – главного героя романов Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок».
К актерскому составу картины присоединились также Арам Вардеванян
, Никита Кологривый
, Таисия Вилкова
, Вера Брежнева
, Александр Цекало
, Юлия Рутберг
и другие.
Все началось в 1919 году, когда юный Остап Задунайский встретил Ибрагима Бендера. Афериста, мошенника и турецко-подданного. Их соединила невероятная авантюра – погоня за драгоценной реликвией царской России. Это потом Остап найдет и вскроет двенадцать стульев в поисках бриллиантов, а пока их с Ибрагимом цель – разыскать три дорогих гроба, в одном из которых спрятан жезл.
У Остапа нет опыта, Ибрагим учит его всему: обаятельно обманывать, выстраивать комбинации, использовать любовь женщин. Остап сопротивляется – он идеалист, он презирает воров, и он только что влюбился в двух прекрасных девушек сразу! Поиск гробов и добыча жезла превращаются в опасное и увлекательное приключение, ведь находятся и другие охотники за сокровищем. Но только у Ибрагима и Остапа есть азарт, страсть и талант, которые превращают мошенничество в настоящее искусство. Однажды ученик превзойдет своего учителя. И станет тем, кого мы знаем по «Двенадцати стульям» и «Золотому теленку» – знаменитым великим комбинатором, Остапом Бендером.
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