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Сергей Безруков станет великим комбинатором

27 апреля
2018 год

Новости кино >>
27 апреля 2018
В Санкт-Петербурге стартовали съёмки фильма «Бендер» продюсерской компании «Среда». Информация об этом опубликована на страничке компании в соцсети «Вконтакте».

Как сообщает Ассоциация продюсеров кино и телевидения, главную роль в картине исполнит Сергей Безруков.

Лента, сценарий которой подготовил Олег Маловичко, расскажет историю великого комбинатора Остапа Бендера – главного героя романов Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок».

Сергей Безруков станет великим комбинатором

К актерскому составу картины присоединились также Арам Вардеванян, Никита Кологривый, Таисия Вилкова, Вера Брежнева, Александр Цекало, Юлия Рутберг и другие.


Все началось в 1919 году, когда юный Остап Задунайский встретил Ибрагима Бендера. Афериста, мошенника и турецко-подданного. Их соединила невероятная авантюра – погоня за драгоценной реликвией царской России. Это потом Остап найдет и вскроет двенадцать стульев в поисках бриллиантов, а пока их с Ибрагимом цель – разыскать три дорогих гроба, в одном из которых спрятан жезл.

У Остапа нет опыта, Ибрагим учит его всему: обаятельно обманывать, выстраивать комбинации, использовать любовь женщин. Остап сопротивляется – он идеалист, он презирает воров, и он только что влюбился в двух прекрасных девушек сразу! Поиск гробов и добыча жезла превращаются в опасное и увлекательное приключение, ведь находятся и другие охотники за сокровищем. Но только у Ибрагима и Остапа есть азарт, страсть и талант, которые превращают мошенничество в настоящее искусство. Однажды ученик превзойдет своего учителя. И станет тем, кого мы знаем по «Двенадцати стульям» и «Золотому теленку» – знаменитым великим комбинатором, Остапом Бендером.
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персоны
Сергей БезруковВера БрежневаАрам ВардеванянТаисия ВилковаНикита КологривыйОлег МаловичкоЮлия РутбергАлександр Цекало

обсуждение >>
№ 4
Diana Lunit (Санкт-Петербург)   28.04.2018 - 01:41
Полный абзац! А вообще Ильф и Петров написали великие киноповести. читать далее>>
№ 3
Алексей Соловов   27.04.2018 - 19:25
... Не любите кого угодно - никому до этого нет никакого дела. А если бы вы умели читать, то прочли бы, что об экранизации речь не идет. читать далее>>
№ 2
Елена Короткова (Москва)   27.04.2018 - 18:01
Зачем ещё снимать экранизации знаменитых романов? Каждый экранизирован трижды. "12 стульев" : Гайдай - Гомиашвили, Захаров - Миронов и телемюзикл; "Золотой телёнок" : Швейцер - Юрский,... читать далее>>
№ 1
ЧаоБао   27.04.2018 - 13:02
Анонс написали правильный, только с ролью Сергея Безрукова ошиблись! А вообще фильм обещает быть классным! читать далее>>
Всего сообщений: 4
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