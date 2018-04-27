Продюсерская студия Брэда Питта снимет фильм о скандале с Харви Вайнштейном

Продюсерская студия Брэда ПиттаPlan B совместно с Annapurna Picture намерены снять фильм о расследовании журналистов Джоди Кантор и Меган Твохей, статья которых спровоцировала обвинения в сексуальных домогательствах в адрес голливудского продюсера Харви Вайнштейна.
фото: AFP Photo/Yann COATSALIOU
Как сообщает агентство Reuters, сюжет ленты сконцентрируется не на самом продюсере, а на работе журналистов, которая положила начало акции против домогательств #MeToo и получила Пулитцеровскую премию на прошлой неделе.
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