Джуд Лоу и Кэрри Кун получили главные роли в новом фильме Шона Дуркина

Джуд Лоу и Кэрри Кун исполнят главные роли в семейном психологическом триллере «Гнездо», режиссером и сценаристом которого выступит Шон Дуркин. Об этом сообщает издание The Hollywood reporter.
фото: Justin Bettman
По сюжету ленты бизнесмен вместе со своей семьей переезжает в Англию, которая должна стать для него страной возможностей. Однако герои сталкиваются с отчаянием и неспособностью принять жизнь «по-новому». Роскошный особняк лишь отдаляет членов семьи друг от друга, а психологические сложности грозят разрушить счастливый брак.
Съемки «Гнезда», которые пройдут в Канаде и Великобритании, планируется начать в сентябре. Дата релиза картины пока не разглашается.
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