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Фильм «Лето» откроет фестиваль «Кинотавр»

27 апреля
2018 год

Новости кино >>
27 апреля 2018
Главный смотр российского кино – фестиваль «Кинотавр» – откроется 2 июня показом ленты Кирилла Серебренникова «Лето», сообщили организаторы смотра. Фильмом закрытия станет документальная картина Веры Кричевской «Дело Собчака».

Фильм «Лето» откроет фестиваль «Кинотавр»

В основной конкурс вошли 12 фильмов. Это «Ван Гоги» Сергея Ливнева, «Война Анны» Алексея Федорченко, «Временные трудности» Михаила Расходникова, «Два билета домой» Дмитрия Месхиева, «Дядя Саша» Александра Гордона, «История одного назначения» Авдотьи Смирновой, «Мира» Дениса Шабаева, «Подбросы» Ивана И.Твердовского, «Пушкин. Виски. Рок-н-ролл» Анны Матисон, «Русский бес» Григория Константинопольского, «Сердце мира» Наталии Мещаниновой, «Слоны могут играть в футбол» Михаила Сегала.

Жюри основного конкурса возглавит режиссер Алексей Попогребский, в состав жюри также войдут актриса Оксана Акиньшина, композитор Игорь Вдовин, актер Игорь Верник, продюсер Евгений Гиндилис, оператор Леван Капанадзе и кинокритик Стас Тыркин.

В этом году на «Кинотавре» пройдет отдельный конкурс дебютов. В него вошли восемь фильмов. В их числе «Двое» Тимофея Жалнина, несколько лет назад победившего в короткометражном конкурсе «Кинотавра», «Ваш репетитор» Антона Коломейца, также участвовавшего в этом конкурсе, «Глубокие реки» Владимира Битокова, ученика Александра Сокурова, «Кислота» артиста «Гоголь-центра» Александра Горчилина, «На районе» Ольги Зуевой с Данилой Козловским в главной роли, «Дар» Михаила Кукушкина, «Мертвые ласточки» Натальи Першиной, «Пусть будет Лиза» Игоря Каграманова. Жюри этого конкурса возглавит кинокритик Андрей Плахов, в состав жюри войдут актриса Равшана Куркова, режиссер Андрей Прошкин, оператор Михаил Хасая и делегат Берлинале Николай Никитин.

В конкурсе «Кинотавр. Короткий метр» будет представлено 29 работ, в числе которых «На краю» Семена Трескунова, «Невиновный» Дениса Симачева, «Новая Москва» Тамары Дондурей, «Прощай, любимый!» Александра Цыпкина, Ксении Раппопорт и Павла Капиноса, «Развод» Марии Шалаевой, «Электрический ток» Петра Федорова и «Календарь» Игоря Поплаухина, представляющий Россию в программе Cinefondation Каннского кинофестиваля. Победителя в этом конкурсе выберет жюри под руководством продюсера Юлии Мишкинене.
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