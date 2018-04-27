Фильм «Лето» откроет фестиваль «Кинотавр»

Главный смотр российского кино – фестиваль «Кинотавр» – откроется 2 июня показом ленты Кирилла Серебренникова
«Лето
», сообщили организаторы смотра. Фильмом закрытия станет документальная картина Веры Кричевской «Дело Собчака».
В основной конкурс вошли 12 фильмов. Это «Ван Гоги
» Сергея Ливнева
, «Война Анны
» Алексея Федорченко
, «Временные трудности
» Михаила Расходникова
, «Два билета домой
» Дмитрия Месхиева
, «Дядя Саша
» Александра Гордона
, «История одного назначения
» Авдотьи Смирновой
, «Мира» Дениса Шабаева
, «Подбросы
» Ивана И.Твердовского
, «Пушкин. Виски. Рок-н-ролл
» Анны Матисон
, «Русский бес
» Григория Константинопольского
, «Сердце мира
» Наталии Мещаниновой
, «Слоны могут играть в футбол
» Михаила Сегала
.
Жюри основного конкурса возглавит режиссер Алексей Попогребский
, в состав жюри также войдут актриса Оксана Акиньшина
, композитор Игорь Вдовин
, актер Игорь Верник
, продюсер Евгений Гиндилис
, оператор Леван Капанадзе
и кинокритик Стас Тыркин
.
В этом году на «Кинотавре» пройдет отдельный конкурс дебютов. В него вошли восемь фильмов. В их числе «Двое
» Тимофея Жалнина
, несколько лет назад победившего в короткометражном конкурсе «Кинотавра», «Ваш репетитор
» Антона Коломейца
, также участвовавшего в этом конкурсе, «Глубокие реки
» Владимира Битокова
, ученика Александра Сокурова
, «Кислота
» артиста «Гоголь-центра» Александра Горчилина
, «На районе
» Ольги Зуевой
с Данилой Козловским
в главной роли, «Дар
» Михаила Кукушкина
, «Мертвые ласточки
» Натальи Першиной
, «Пусть будет Лиза
» Игоря Каграманова
. Жюри этого конкурса возглавит кинокритик Андрей Плахов
, в состав жюри войдут актриса Равшана Куркова
, режиссер Андрей Прошкин
, оператор Михаил Хасая
и делегат Берлинале Николай Никитин
.
В конкурсе «Кинотавр. Короткий метр» будет представлено 29 работ, в числе которых «На краю
» Семена Трескунова
, «Невиновный
» Дениса Симачева
, «Новая Москва
» Тамары Дондурей
, «Прощай, любимый!» Александра Цыпкина
, Ксении Раппопорт
и Павла Капиноса
, «Развод
» Марии Шалаевой
, «Электрический ток
» Петра Федорова
и «Календарь
» Игоря Поплаухина
, представляющий Россию в программе Cinefondation Каннского кинофестиваля. Победителя в этом конкурсе выберет жюри под руководством продюсера Юлии Мишкинене
.
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