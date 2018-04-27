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«Дежурство» Ленара Камалова завоевало главный приз на фестивале Tribeca в Нью-Йорке

27 апреля
2018 год

Новости кино >>
27 апреля 2018
Короткометражный фильм «Дежурство» (PhoneDuty) российского режиссера Ленара Камалова стал победителем 17-го фестиваля Tribeca Film Festival в Нью-Йорке. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

«Этот фильм удивительным и впечатляющим образом показывает нам эмоциональный вес, который могут приобрести неодушевленные объекты, и очеловеченную войну», – считают члены жюри.

«Дежурство» Ленара Камалова завоевало главный приз на фестивале Tribeca в Нью-Йорке
фото: Марс Медиа

Лента с Захаром Прилепиным в главной роли – это история ополченца ДНР с позывным Кот, который получает приказ подежурить на телефоне, однако это оказывается не так просто, как кажется на первый взгляд. Фильм показывает конфликт на Востоке Украины и ярко иллюстрирует влияние трагедии на тех, кто оказывается вовлечён в неё.

Победитель Tribeca получит 5 тысяч долларов, а также автоматически попадет в лонглист премии Oscar.
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персоны
Захар Прилепин

обсуждение >>
№ 1
Kydriasan   27.04.2018 - 17:54
Хорошая новость.... короткометражный фильм....жизненный....жалко,что это кино не до всех дойдёт......власть предержащих в мире.... главное чтобы деньги выплатили, а режиссер потратил данные денежные средства... читать далее>>
Всего сообщений: 1
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