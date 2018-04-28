Создатель драмы Deliverance собирает средства для завершения вестерна

Поскольку фильм создаётся силами творческого объединения Carpe Diem Film без государственной поддержки и благодаря исключительно частной инициативе, то режиссёр решил воспользоваться услугами краудфангиновой платформы Планета.ру. Любой желающий может помочь авторам картины, чтобы они смогли снять финальный эпизод «Божественный бар», осуществить перезапись, цветокоррекцию и компьютерную графику. Также замысел предполагает включение в повествование нескольких анимационных эпизодов.
Действие полнометражной игровой ленты, вдохновлённой мультфильмами Давида Черкасского, фильмами Monty Python и песнями группы «Аквариум», происходит в ближайшем будущем. Обществу потребления пришёл конец. Ни лошадей, ни автомобилей. Самым популярным видом транспорта становится велосипед. Семи главным героям предстоит пересечь Зачарованную долину, чтобы найти Божественный бар, где их ждёт счастье, богатство, слава и любовь прекрасных женщин. Парни не знают одного – чтобы оказаться в Божественном баре, нужно расстаться с жизнью…
Съёмки вестерна проходили летом прошлого года в Москве, Подмосковье и Казахстане. На данный момент смонтировано и озвучено 90% фильма, что составляет 1 час 10 минут. Идёт речевое озвучание.
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