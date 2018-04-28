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Минкультуры и Фонд кино потребовали деньги от производителей «Защитников», «Территории» и «Героя»

28 апреля
2018 год

Новости кино >>
28 апреля 2018
История с запросом Министерства культуры Российской Федерации в Генеральную прокуратору по поводу кинокомпаний-должников получила продолжение.

Минкультуры и Фонд кино потребовали деньги от производителей «Защитников», «Территории» и «Героя»

Как сообщается на сайте Минкультуры России, в ведомство обратился Фонд кино с просьбой о взаимодействии по вопросам взыскания средств с недобросовестных кинокомпаний, которым были предоставлены денежные средства на производство фильмов.

Согласно директору Департамента кинематографии Министерства культуры Российской Федерации Ольгу Любимовой, по итогам проведённой совместно Минкультом и Фондом кино ревизии было выявлено, что в период с 2013 по 2017 год шесть компаний не произвели киноленты, а производители семнадцати уже вышедших картин не вернули денежные средства, предоставленные им на возвратной основе. При этом не учитываются те компании, которые не смогли в установленные договорами сроки осуществить возврат средств Фонду кино, но подписали мировые соглашения, в соответствии с которыми осуществляют погашение задолженностей. Но есть и организации, потратившие предоставленные средства, но так и не завершившие работу над фильмами.

«Герой»

Среди должников оказалась 21 кинокомпания: ООО «Продюсерский центр «Кинотун» (игровой фильм «Рок анд роад»), ООО «Артополион» (мультфильмы «Боб» и «SuperПапа»), ООО «Кинокомпания «25-й Этаж» («Сны Севы Горелова»), ООО «МВ Синема» («Криминальный блюз для саксофона»), ООО «Контакт Медиа Груп» (мультфильм «Кузька в заколдованном царстве»), ООО «Аватар фильм» («Море волнуется»), ООО «Киностудия «Никола-фильм» («12 месяцев. Новая сказка»), ООО «Медиа Арт Студио» («Герой»), ООО «Ангел» («Дед Мороз. Битва магов»), ООО «Энджой мувиз» («Защитники»), ООО «Студия Ортодокс» («Иерей-Сан: Исповедь самурая»), ООО «Кинокомпания «Спутник» («Ночные стражи», «Танцы на высоте»), ООО «Маяковский» («Я поэт Владимир Маяковский»), ООО «Продакшн Вэлью Ворлд Вайд» («Млечный путь»), АО «Всемирные Русские Студии» («Молот»), ООО «Кинокомпания Кит» («Мотылёк»), ООО «Москит» («С Восьмым марта, мужчины!»), ООО «Продюсерский центр «Золотой век» («Тайна Снежной королевы»), ООО «Творческое объединение «Кинокомпания «Андреевский флаг» («Территория»), ООО «ДА-Студия» (мультфильм «Сергий Радонежский») и ООО «Продюсерский центр «Ленфильм» («Контрибуция», «Три дня до весны»).

Директор департамента подчеркнула, что вышеназванные организации не будут допущены к участию в конкурсах, проводимых Минкультом и Фондом кино. Договорённость об обмене соответствующей информацией с Фондом кино достигнута.
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12 месяцев. Новая сказкаГеройДед Мороз. Битва МаговЗащитникиИерей-Сан: исповедь самураяКонтрибуцияКриминальный блюз для саксофонаЛавсториМлечный путьМолотНочные стражиС Восьмым марта, мужчины!Сергий РадонежскийТайна Снежной КоролевыТанцы на высотеТерриторияТри дня до весны

обсуждение >>
№ 4
рагнит   29.04.2018 - 10:44
... Какие рыночные отношения? В,наверное, не в России живете. В стране нет рыночных отношений - есть барыжничество в стиле НЭП и крепостное гос.производство на ручнике (модель,известная со времен Петра... читать далее>>
№ 3
Нина Корниенко (Тверь)   29.04.2018 - 10:41
А незачем раздавать деньги на всякое фуфло.... читать далее>>
№ 2
AlexNik98   28.04.2018 - 14:57
... Ничего странного. Обычные рыночные отношения. Минкульт эти фильмы никому не заказывал. Он просто согласился занять денег авторам, которые обязались их вернуть после выхода картины. Потому что , знаете... читать далее>>
№ 1
рагнит   28.04.2018 - 14:05
Странная ситуация: сначала государство идет по пути СССР-овской заказухи ( помните, в начале фильмов " по заказу Министерства культуры СССР или МВД СССР"), а потом начинает наезжать на киношников,... читать далее>>
Всего сообщений: 4
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