Егор Корешков попал в плен

9 мая
в 18:00
на «России»
состоится премьера многосерийной военной драмы Андрея Малюкова «Остаться в живых»
, сообщает пресс-служба телеканала.
Главные роли в сериале исполнили Егор Корешков
, Михаил Пореченков
, Александр Горбатов
, Вера Панфилова
и Дирк Мартенс
.
Осень 1941 года. Немецкие войска продвигаются к Москве.
Старшина Пётр Стрельченко (Горбатов) вместе с военным инженером Борисом Жихаревым (Корешков) во время боя с немцами собираются взорвать стратегически важную для врага плотину. Но попытка срывается. Спасая Петру жизнь, Борис в последний момент не решается нажать на рычаг и, в итоге, оказывается в плену. Стрельченко добирается до своих и вскоре знакомится с женой Бориса – Верой (Панфилова). Он влюбляется в бойкую комсомолку с первого взгляда. Но до Веры доходят известия, что Бориса теперь считают изменником Родины. Он якобы добровольно сдался в плен и теперь работает на немцев. Девушка не верит в предательство мужа. Она отправляет своего маленького сына вместе с матерью (Евгения Дмитриева
) в эвакуацию и остаётся ждать, когда город захватят немецкие войска. В одиночку Вера перебирается в немецкий тыл. Через оккупированные земли, голод, боль и смерть она отправляется на поиски Бориса. По пути девушка вливается в партизанский отряд бывших окруженцев полковника Налётова (Пореченков). К ним позже присоединяются разведчики под командованием влюбленного в Веру Стрельченко. У всех у них общая цель – взорвать ту самую плотину. Однако в ходе операции вместо доказательств невиновности Бориса, Вера внезапно лично убеждается в его измене. И тогда она решает казнить мужа собственными руками.
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