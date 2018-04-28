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Егор Корешков попал в плен

28 апреля
2018 год

Новости кино >>
28 апреля 2018
9 мая в 18:00 на «России» состоится премьера многосерийной военной драмы Андрея Малюкова «Остаться в живых», сообщает пресс-служба телеканала.

Главные роли в сериале исполнили Егор Корешков, Михаил Пореченков, Александр Горбатов, Вера Панфилова и Дирк Мартенс.

Егор Корешков попал в плен

Осень 1941 года. Немецкие войска продвигаются к Москве.
Старшина Пётр Стрельченко (Горбатов) вместе с военным инженером Борисом Жихаревым (Корешков) во время боя с немцами собираются взорвать стратегически важную для врага плотину. Но попытка срывается. Спасая Петру жизнь, Борис в последний момент не решается нажать на рычаг и, в итоге, оказывается в плену. Стрельченко добирается до своих и вскоре знакомится с женой Бориса – Верой (Панфилова). Он влюбляется в бойкую комсомолку с первого взгляда. Но до Веры доходят известия, что Бориса теперь считают изменником Родины. Он якобы добровольно сдался в плен и теперь работает на немцев. Девушка не верит в предательство мужа. Она отправляет своего маленького сына вместе с матерью (Евгения Дмитриева) в эвакуацию и остаётся ждать, когда город захватят немецкие войска. В одиночку Вера перебирается в немецкий тыл. Через оккупированные земли, голод, боль и смерть она отправляется на поиски Бориса. По пути девушка вливается в партизанский отряд бывших окруженцев полковника Налётова (Пореченков). К ним позже присоединяются разведчики под командованием влюбленного в Веру Стрельченко. У всех у них общая цель – взорвать ту самую плотину. Однако в ходе операции вместо доказательств невиновности Бориса, Вера внезапно лично убеждается в его измене. И тогда она решает казнить мужа собственными руками.
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Егор Корешков попал в плен фотографии
Егор Корешков попал в плен фотографии
Егор Корешков попал в плен фотографии
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