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Поддержку Фонда кино получат фильмы Романа Каримова и Алексея Германа-младшего

28 апреля
2018 год

Новости кино >>
28 апреля 2018
20 проектов организаций кинематографии, не входящих в число кинокомпаний-лидеров отечественного кинопроизводства, будут поддержаны Фондом кино.

Согласно пресс-службе организации, на заседании Попечительского совета Фонда кино, состоявшемся 26 апреля, выбрали 15 лент, которые получат поддержку в текущем году, и пять картин, которым помогут в 2019-м.

Поддержку Фонда кино получат фильмы Романа Каримова и Алексея Германа-младшего
фото: fond-kino.ru

Среди счастливчиков оказались игровые «Пассажир» (ООО «Водород 2011»), «Счастье моё» (ООО «2Д Целлулоид»), «Яга. Кошмар тёмного леса» (ООО «Кью Эс Филмс»), «Братство» (ООО «Мастерская Павла Лунгина»), «Герой» (ООО «Карго»), «Ампир V» (ООО «Кинокомпания «Квадрат»), «Кома» (ООО «Кинокомпания Большое кино»), «Жених 2» (ООО «СП фильм»), «Рассвет» (ООО «Форс Медиа»), а также анимационные «Мой домовой» (ООО «Фонд Девелопмента Рики»), «Руслан и Людмила», «Снежная королева 4» (ООО «Визарт Фильм»), «Большое путешествие», «Пиноккио» (ООО «Лицензионные бренды») и «Фиксики. Полный метр 2» (ЗАО «Аэроплан»). В следующем году на поддержку фонда могут рассчитывать «Гуляй, Вася! 2» Романа Каримова (ООО «План 9»), «Воздух» Алексея Германа-младшего (ООО «Сага»), «Лётчик» (АНО «Интерфест»), «Вратарь галактики» (ООО «Студия Бонанза») и мультфильм «Кощей. Похититель невест» (АО «ТПО «Киностудия им. М. Горького»).

Питчинг иных состоялся 19 апреля. Членам Экспертного и Попечительского советов Фонда кино были представлены 37 игровых и анимационных проектов 34 кинокомпаний.
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