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Сэм Фелл снимет сиквел «Побега из курятника»

29 апреля
2018 год

Новости кино >>
29 апреля 2018
Студия Aardman Animations начала работу над сиквелом мультфильма «Побег из курятника», который вышел на экраны 18 лет назад. Об этом сообщает издание NME.

Режиссерское кресло нового фильма занял Сэм Фелл.

Сэм Фелл снимет сиквел «Побега из курятника»
фото: Aardman Animations

Детали проекта держатся в секрете, на данный момент известно лишь то, что к команде уже присоединились Кэри Керкпатрик и Джон О'Фаррелл, занимавшиеся первым мультфильмом. Съемки планируется начать после окончания работы над «Барашком Шоном 2», премьера которого запланирована на 2019 год.

«Побег из курятника» вышел на экраны в 2000 году. Главных героев ленты тогда озвучили Мэл Гибсон и Джулия Савалья. В центре сюжета – организованный петухом Рокки куриный побег с фермы тетушки Туиди.
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Побег из курятника

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