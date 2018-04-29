Стартовали съемки третьего сезона «Очень странных дел»

Netflix начал производство третьего сезона сериала «Очень странные дела». Ролик о первом съёмочном дне опубликован на странице сервиса в Youtube.
За постановку и продюсирование ленты взялись Мэтт и Росс Дафферы вместе с Шоном Леви.
К продолжению сериала вновь присоединятся Милли Бобби Браун, Финн Вулфард, Гатен Матараццо, Калеб Маклафлин, Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Ноа Шнапп, Джо Кири, Наталия Дайер, Сэди Синк, Прия Фергюсон и Дакре Монтгомери. Кроме того, в третьем сезоне появятся новые герои, роли которых исполнят Кэри Элвис, Джейк Бьюзи и Майя Хоук.
Продолжение мистической драмы включает 8 эпизодов. Также известно, что действие картины будет происходить в 1985 году.
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