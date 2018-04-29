Юбилей Мишель Пфайффер

Сегодня, 29 апреля
, отмечает юбилей популярная голливудская актриса и продюсер Мишель Пфайффер
.
Будущая звезда родилась 29 апреля 1958
года в калифорнийском городе Санта-Ана. Её отец работал агентом по продаже кондиционеров, а мать вела домашнее хозяйство. Семья была многодетной: Мишель росла со старшим братом Риком
и младшими сёстрами Диди
и Лори
. В школьные годы она легко ввязывалась в драку и с трудом высиживала на уроках. Одним из её хобби был серфинг, и он же был одной из причин хронических прогулов в школе. Вскоре после её рождения, семья Пфайффер переехала в Мидвей-Сити, а затем в Фонтан Вэллей, где в 1976-м Мишель закончила школу. После уроков она посещала занятия по театральному искусству. Начала работать с 14 лет в качестве продавщицы в магазине готовой одежды. Пыталась учиться в колледже, но быстро бросила учёбу. Затем провела год в «Голден Вест Колледже», изучала юриспруденцию и собиралась стать судебным репортёром. Параллельно работала контролёром в супермаркете.
В 1978 году подруги уговорили её принять участие в конкурсе красоты, и она выиграла титул «Мисс Графство Орандж» и чуть-чуть не стала «Мисс Лос-Анджелес». Ей стали предлагать роли в большом количестве рекламных роликов, вслед за которыми последовали и эпизодические роли в телесериалах. Девушка стала брать серьёзные уроки актёрского мастерства, где и познакомилась с актёром и режиссёром Питером Хортоном
, ставшим в 1981 году её первым мужем. Кинодебют Пфайффер состоялся в комедии «Голливудские рыцари»
, вышедшей в 1980-м, но внимание на неё обратили, когда она сыграла вместе с Аль Пачино
в «Лице со шрамом» Брайана Де Пальмы
, а признания критиков актриса добилась ролью Сьюки Риджмонт в «Иствикских ведьмах» Джорджа Миллера
.
Всего на счету актрисы более 60
ролей в кино и на телевидении. Она снималась у таких режиссёров, как Джон Лэндис
(«Ночью»
, «Амазонки на Луне»
), Ричард Доннер
(«Леди-ястреб»
), Джонатан Демми
(«Замужем за мафией»
), Стивен Фрирз
(«Опасные связи»
, «Шери»
), Фред Скепси
(«Русский отдел»
), Гэрри Маршалл
(«Фрэнки и Джонни»
, «"Старый" Новый год»
), Тим Бёртон
(«Бэтмен возвращается»
, «Мрачные тени»
), Мартин Скорсезе
(«Эпоха невинности»
), Майк Николс
(«Волк»
), Майкл Хоффман
(«Один прекрасный день»
, «Сон в летнюю ночь»
), Роб Райнер
(«История о нас»
), Роберт Земекис
(«Что скрывает ложь»
), Мэттью Вон
(«Звёздная пыль»
), Адам Шэнкмэн
(«Лак для волос»
), Люк Бессон
(«Малавита»
), Барри Левинсон
(«Лжец, Великий и Ужасный»
), Даррен Аронофски
(«Мама!»
), Кеннет Брана
(«Убийство в "Восточном экспрессе"»
) и другие.
Мишель Пфайффер трижды номинировалась на «Оскар» — за лучшую женскую роль в фильмах «Опасные связи», «Знаменитые братья Бейкер»
и «Поле любви»
. Обладательница 24
наград, среди которых «Золотой глобус», премия BAFTA, «Серебряный медведь» Берлинале и приз Венецианского фестиваля. В этом году её можно будет увидеть в образе Джанет ван Дайн в кинокомиксе Пейтона Рида «Человек-муравей и Оса»
.
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