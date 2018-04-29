Режиссёр «Декстера» и «Доктора Хауса» возьмётся за постановку нового «Стартрека»

Студия Paramount нашла режиссёра для четвёртой части «Звёздного пути»
, сообщает Variety.
фото: John Macdougall
Режиссёрское кресло будущей ленты займёт C. Дж. Кларксон
, поставившая несколько эпизодов таких популярных сериалов, как «Декстер»
и «Доктор Хаус»
.
Зрителям поведают о том, как капитан Кирк (Крис Пайн
) встретится со своим отцом Джорджем Кирком в исполнении Криса Хемсворта
.
К своим ролям также вернутся Закари Куинто
, Карл Урбан
, Саймон Пегг
и Зои Салдана
. Сценарий напишут Джон Д. Пэйн
и Патрик Маккей
, продюсерами числятся Джей Джей Абрамс
и Линдси Уэбер
, а Дэвид Эллисон
и Дана Голдберг
выступят в качестве исполнительных продюсеров.
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