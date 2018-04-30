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Мишель Пфайффер возглавит королевство в сиквеле «Малефисенты»

30 апреля
2018 год

Новости кино >>
30 апреля 2018
Мишель Пфайфер присоединилась к актерскому составу сиквела «Малефисенты 2»: актрисе досталась роль королевы. Об этом сообщает издание The Hollywood reporter.

Главную роль в ленте – как и в оригинальной картине – сыграет Анджелина Джоли. Также в съемках будет участвовать Эд Скрейн.

Мишель Пфайффер возглавит королевство в сиквеле «Малефисенты»

Детали нового проекта пока остаются в секрете. Известно лишь, что режиссерское кресло занял Хоаким Роннинг, а сценарий готовят Линда Вулвертон и Джез Баттеруортс. Старт съёмок запланирован на текущую весну.

По сюжету первой ленты юная волшебница Малефисента вела уединенную жизнь в зачарованном лесу, окруженная сказочными существами, но однажды все изменилось… В её мир вторглись люди, которые принесли с собой разрушение и хаос, и Малефисенте пришлось встать на защиту своих подданных, призвав на помощь могущественные тёмные силы. В пылу борьбы Малефисента наложила страшное заклятие на новорожденную дочь короля, прекрасную Аврору. Но, наблюдая за тем, как растет маленькая принцесса, Малефисента начинает сомневаться в правильности своего поступка — ведь, возможно, именно Аврора может вдохнуть новую жизнь в волшебное лесное царство.
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