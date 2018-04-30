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Гильермо дель Торо экранизирует «Страшные истории, которые рассказывают в темноте»

30 апреля
2018 год

Новости кино >>
30 апреля 2018
Проект Гильермо дель Торо, основанный на серии книг Алвина Швартца «Страшные истории, которые рассказывают в темноте», получил финансирование: заниматься новым фильмом оскароносного режиссера будут студии Entertainment One и CBS Films. Об этом сообщает издание Variety.

Гильермо дель Торо экранизирует «Страшные истории, которые рассказывают в темноте»
фото: DANIELLE LEVITT

Сам дель Торо подготовит сценарий для ленты, а также выступит в роли продюсера. Режиссером ленты станет Андрэ Овредал.

«Страшные истории» во главе с несравненным Гильермо дель Торо – это такое жуткое удовольствие, которое обязательно заставит зрителей по всему миру прыгать на своих местах», – считает президент Entertainment One Стив Бертрам.

Сюжет рассказывает о группе подростков, пытающихся разгадать жуткую тайну, за которой скрываются убийства в их маленьком городе. Съемки ленты планируется начать уже этим летом в Торонто.
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