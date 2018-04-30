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Роман Стивена Кинга «Долгая прогулка» станет фильмом

30 апреля
2018 год

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30 апреля 2018
Джеймс Вандербилт станет продюсером, а также подготовит сценарий полнометражной адаптации романа Стивена Кинга «Долгая прогулка». Об этом сообщает издание The Hollywood reporter.

Проектом будет заниматься студия New Line Cinema, которая работала над хоррором «Оно». Сопродюсерами выступят Брэдли Дж. Фишер и Уильям Шерак.

Роман Стивена Кинга «Долгая прогулка» станет фильмом
фото: Signet Books

По сюжету романа, действие которого происходит в будущем, США становится полицейским государством. Каждый год в стране проходит своеобразная игра на выживание «Долгая прогулка». Однажды главный герой книги Рэй Гэррэти становится участником испытания. Долгая дорога к финишу заставляет его многое переосмыслить, дарит и отнимает друзей и по-новому открывает привычные вещи.

Кинг закончил работу над романом в 1966 году, однако опубликована книга была только в 1979-м под псевдонимом Ричард Бахман.
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