Эд Ширан и Ана де Армас возвращаются в музыкальные 60-е

Ана де Армас
, известная по роли в ленте «Бегущий по лезвию 2049
» и поп-музыкант Эд Ширан
получили роли в пока безымянной музыкальной комедии
студии Universal, над которой работают Дэнни Бойл
и Ричард Кёртис
. Об этом сообщает издание Deadline
.
фото: MATT BARON/REX/SHUTTERSTOCK
К актерскому составу также присоединится Лили Джеймс
, Химеш Патель
и Кейт МакКиннон
.
Детали фильма, действие которого развернется в 60-х или 70-х годах ХХ века, по-прежнему остаются в секрете. Продюсировать романтическую комедию будут Тим Бивэн
и Эрик Филлнер
.
Релиз картины намечен на 13 сентября 2019 года.
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