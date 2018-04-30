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Эд Ширан и Ана де Армас возвращаются в музыкальные 60-е

30 апреля
2018 год

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30 апреля 2018
Ана де Армас, известная по роли в ленте «Бегущий по лезвию 2049» и поп-музыкант Эд Ширан получили роли в пока безымянной музыкальной комедии студии Universal, над которой работают Дэнни Бойл и Ричард Кёртис. Об этом сообщает издание Deadline.

Эд Ширан и Ана де Армас возвращаются в музыкальные 60-е
фото: MATT BARON/REX/SHUTTERSTOCK

К актерскому составу также присоединится Лили Джеймс, Химеш Патель и Кейт МакКиннон.

Детали фильма, действие которого развернется в 60-х или 70-х годах ХХ века, по-прежнему остаются в секрете. Продюсировать романтическую комедию будут Тим Бивэн и Эрик Филлнер.

Релиз картины намечен на 13 сентября 2019 года.
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персоны
Ана де АрмасТим БивэнДэнни БойлЛили ДжеймсЭрик Филлнер
фильмы
Бегущий по лезвию 2049

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