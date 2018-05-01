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Виталию Мельникову исполнилось 90 лет

1 мая
2018 год

Новости кино >>
1 мая 2018
Сегодня, 1 мая, исполнилось 90 лет выдающемуся советскому и российскому режиссёру и сценаристу, заслуженному деятелю искусств РСФСР, народному артисту РСФСР Виталию Мельникову.

Виталию Мельникову исполнилось 90 лет

Виталий Вячеславович Мельников родился 1 мая 1928 года в селе Мазаново Амурской области. В 1952-м окончил режиссёрский факультет ВГИКа (мастерская Сергея Юткевича и Михаила Ромма). Поначалу снимал документальные и научно-популярные фильмы («Николай Кибальчич», «За новые луга и пастбища», «В колхозном клубе», «Новая мелиоративная машина» и другие), был вторым режиссёром. С 1963 года — режиссёр к/ст «Ленфильм», с 1989-го — художественный руководитель киностудии «Голос» («Ленфильм»).

В игровом кино дебютировал в 1965-м постановкой короткометражки «Барбос в гостях у Бобика», а через год создал полнометражную героическую комедию «Начальник Чукотки». За полвека снял около 30 кинокартин. Режиссёр прекрасно чувствовал произведения Александра Вампилова («Старший сын», «Отпуск в сентябре»), крепко держался за современность («Мама вышла замуж», «Семь невест ефрейтора Збруева», «Здравствуй и прощай», «Ксения, любимая жена Фёдора», «Выйти замуж за капитана»), обращался к классикам («Чужая жена и муж под кроватью» по Достоевскому, «Женитьба» по Гоголю) и к прошлому («Две строчки мелким шрифтом», «Царская охота», «Царевич Алексей», «Бедный, бедный Павел», «Поклонница»).

Обладатель множества наград, среди которых две премии МТФ «Злата Прага», три приза фестивалей «Виват кино России!» и «Литература и кино», два приза смотров «Окно в Европу» и «Лiстапад», премия «Амурской осени» за лучшую режиссёрскую работу и приз «За вклад в кинематографическое искусство» на МФ кинематографических дебютов «Дух огня».
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Виталию Мельникову исполнилось 90 лет фотографии
Виталию Мельникову исполнилось 90 лет фотографии
Виталию Мельникову исполнилось 90 лет фотографии
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