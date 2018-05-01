Виталию Мельникову исполнилось 90 лет

Сегодня, 1 мая
, исполнилось 90
лет выдающемуся советскому и российскому режиссёру и сценаристу, заслуженному деятелю искусств РСФСР, народному артисту РСФСР Виталию Мельникову
.
Виталий Вячеславович Мельников
родился 1 мая 1928
года в селе Мазаново Амурской области. В 1952-м окончил режиссёрский факультет ВГИКа (мастерская Сергея Юткевича
и Михаила Ромма
). Поначалу снимал документальные и научно-популярные фильмы («Николай Кибальчич»
, «За новые луга и пастбища»
, «В колхозном клубе»
, «Новая мелиоративная машина»
и другие), был вторым режиссёром. С 1963 года — режиссёр к/ст «Ленфильм», с 1989-го — художественный руководитель киностудии «Голос» («Ленфильм»).
В игровом кино дебютировал в 1965-м постановкой короткометражки «Барбос в гостях у Бобика»
, а через год создал полнометражную героическую комедию «Начальник Чукотки»
. За полвека снял около 30
кинокартин. Режиссёр прекрасно чувствовал произведения Александра Вампилова
(«Старший сын»
, «Отпуск в сентябре»
), крепко держался за современность («Мама вышла замуж»
, «Семь невест ефрейтора Збруева»
, «Здравствуй и прощай»
, «Ксения, любимая жена Фёдора»
, «Выйти замуж за капитана»
), обращался к классикам («Чужая жена и муж под кроватью»
по Достоевскому
, «Женитьба»
по Гоголю
) и к прошлому («Две строчки мелким шрифтом»
, «Царская охота»
, «Царевич Алексей»
, «Бедный, бедный Павел»
, «Поклонница»
).
Обладатель множества наград, среди которых две премии МТФ «Злата Прага», три приза фестивалей «Виват кино России!» и «Литература и кино», два приза смотров «Окно в Европу» и «Лiстапад», премия «Амурской осени» за лучшую режиссёрскую работу и приз «За вклад в кинематографическое искусство» на МФ кинематографических дебютов «Дух огня».
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